Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario vs. U. Católica en la cancha de Teleamazonas

Cotejo entre Liga vs. Orense, por la fecha 4 de la serie A, Hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet 2025, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

La pasión del fútbol se vive en la cancha de Teleamazonas. Disfruta, en señal abierta, de los partidos: Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario frente a Universidad Católica, válidos por la fecha 8 de la Liga Pro.

El viernes 10 de abril arranca el campeonato local a las 19:00. El equipo cetáceo recibe al cuadro albo en el estadio Jocay de Manta. Ambos equipos llegan con sed de victoria tras las derrotas sufridas en la fecha 7.

Delfín cayó 1-0 ante Leones del Norte, en tanto que el equipo de Thiago Nunes perdió 2-0 frente a Barcelona, en condición de local. Este resultado dejó inconforme a la hinchada. Sin embargo, en Copa Libertadores los Albos lograron una victoria importante 1-0 ante Always Ready.

El domingo 12 de abril, el fútbol continúa en Ambato con el encuentro entre Técnico Universitario y Universidad Católica. El estadio Bellavista será testigo de este duelo que arrancará a las 12:00.

La 'Chatoleí' es segunda en la tabla de posiciones tras la amplia victoria de 4-1 ante Guayaquil City en la fecha anterior. El equipo ambateño no se quedó atrás también sumó una victoria de 2-0 ante el Manta.

Horarios y partidos de la fecha 8 de la Liga Pro

Esta nueva jornada del campeonato local contará con los siguientes partidos:

Viernes 10 de abril

19:00 | Barcelona SC vs. Leones del Norte

19:00 | Delfín vs. Liga de Quito

Sábado 11 de abril

14:00 | Mushuc Runa vs. Manta

19:00 | Orense vs. Libertad FC

Domingo 12 de abril