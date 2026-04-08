Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario vs. U. Católica en la cancha de Teleamazonas
Dos partidos de la Liga Pro los verás en la cancha de Teleamazonas. Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario vs. Universidad Católica.
Cotejo entre Liga vs. Orense, por la fecha 4 de la serie A, Hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet 2025, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
API, DANIEL MOLINEROS
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Actualizada:
08 abr 2026 - 12:55
La pasión del fútbol se vive en la cancha de Teleamazonas. Disfruta, en señal abierta, de los partidos: Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario frente a Universidad Católica, válidos por la fecha 8 de la Liga Pro.
El viernes 10 de abril arranca el campeonato local a las 19:00. El equipo cetáceo recibe al cuadro albo en el estadio Jocay de Manta. Ambos equipos llegan con sed de victoria tras las derrotas sufridas en la fecha 7.
Delfín cayó 1-0 ante Leones del Norte, en tanto que el equipo de Thiago Nunes perdió 2-0 frente a Barcelona, en condición de local. Este resultado dejó inconforme a la hinchada. Sin embargo, en Copa Libertadores los Albos lograron una victoria importante 1-0 ante Always Ready.
El domingo 12 de abril, el fútbol continúa en Ambato con el encuentro entre Técnico Universitario y Universidad Católica. El estadio Bellavista será testigo de este duelo que arrancará a las 12:00.
La 'Chatoleí' es segunda en la tabla de posiciones tras la amplia victoria de 4-1 ante Guayaquil City en la fecha anterior. El equipo ambateño no se quedó atrás también sumó una victoria de 2-0 ante el Manta.
Horarios y partidos de la fecha 8 de la Liga Pro
Esta nueva jornada del campeonato local contará con los siguientes partidos:
Viernes 10 de abril
- 19:00 | Barcelona SC vs. Leones del Norte
- 19:00 | Delfín vs. Liga de Quito
Sábado 11 de abril
- 14:00 | Mushuc Runa vs. Manta
- 19:00 | Orense vs. Libertad FC
Domingo 12 de abril
- 12:00 | Técnico Universitario vs. Universidad Católica
- 13:00 | Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle
- 15:30 | Guayaquil City vs. Macará
- 16:10 | Aucas vs. Emelec
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