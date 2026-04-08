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Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario vs. U. Católica en la cancha de Teleamazonas

Dos partidos de la Liga Pro los verás en la cancha de Teleamazonas. Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario vs. Universidad Católica.

Cotejo entre Liga vs. Orense, por la fecha 4 de la serie A, Hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet 2025, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

API, DANIEL MOLINEROS

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

08 abr 2026 - 12:55

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La pasión del fútbol se vive en la cancha de Teleamazonas. Disfruta, en señal abierta, de los partidos: Delfín vs. Liga de Quito y Técnico Universitario frente a Universidad Católica, válidos por la fecha 8 de la Liga Pro.

El viernes 10 de abril arranca el campeonato local a las 19:00. El equipo cetáceo recibe al cuadro albo en el estadio Jocay de Manta. Ambos equipos llegan con sed de victoria tras las derrotas sufridas en la fecha 7. 

Delfín cayó 1-0 ante Leones del Norte, en tanto que el equipo de Thiago Nunes perdió 2-0 frente a Barcelona, en condición de local. Este resultado dejó inconforme a la hinchada. Sin embargo, en Copa Libertadores los Albos lograron una victoria importante 1-0 ante Always Ready. 

El domingo 12 de abril, el fútbol continúa en Ambato con el encuentro entre Técnico Universitario y Universidad Católica. El estadio Bellavista será testigo de este duelo que arrancará a las 12:00. 

La 'Chatoleí' es segunda en la tabla de posiciones tras la amplia victoria de 4-1 ante Guayaquil City en la fecha anterior. El equipo ambateño no se quedó atrás también sumó una victoria de 2-0 ante el Manta. 

Horarios y partidos de la fecha 8 de la Liga Pro

Esta nueva jornada del campeonato local contará con los siguientes partidos: 

Viernes 10 de abril 

  • 19:00 | Barcelona SC vs. Leones del Norte 
  • 19:00 | Delfín vs. Liga de Quito  

Sábado 11 de abril

  • 14:00 | Mushuc Runa vs. Manta 
  • 19:00 | Orense vs. Libertad FC

Domingo 12 de abril 

  • 12:00 | Técnico Universitario vs. Universidad Católica 
  • 13:00 | Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle
  • 15:30 | Guayaquil City vs. Macará 
  • 16:10 | Aucas vs. Emelec

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