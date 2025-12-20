EN VIVO: Aucas empatacon Macará en el Gonzalo Pozo Ripalda este 20 de diciembre

Aucas y Macará se enfrentaron en el Gonzalo Pozo Ripalca por el segundo hexagonal de LigaPro

Aucas recibe, este sábado 20 de diciembre del 2025, a Macará por la décima jornada del segundo hexagonal de la LigaPro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

Durante el primer tiempo no se definieron de forma adecuada las oportunidades de gol de ambos equipos. El cotejo fue parejo y terminaron el primer tiempo 0 - 0.

El los primeros minutos tras el descanso. Los orientales intentaron abrir el marcador e intensificaron su juego.

En esta jornada se jugó la clasificación a la Copa Sudamericana en 2026.

Empieza el segundo tiempo Aucas buscará abrir el marcador para evitar quedarse fuera de la Copa Sudamericana. Macará quiere llevarse los tres puntos y mantener el liderato del segundo hexagonal.

Empate y preocupación de Aucas El primer tiempo fue parejo. Ambos clubes tuvieron la oportunidad de marcar, pero no supieron definir. Mientras este partido se jugaba Aucas empezaba a sentir la presión por el 2 - 0 del Deportivo Cuenca ante Emelec.

Arranca el partido Aucas y Macará quieren sumar los tres puntos de la última fecha.

