Teleamazonas
Teleamazonas En directo
LigaPro

EN VIVO: Aucas empatacon Macará en el Gonzalo Pozo Ripalda este 20 de diciembre

Este sábado 20 de diciembre del 2025 en el segundo hexagonal de la LigaPro se busca definir el pase a la Copa Sudamericana. 

Aucas y Macará se enfrentaron en el Gonzalo Pozo Ripalca por el segundo hexagonal de LigaPro

Viviana Acosta

Actualizada:

20 dic 2025 - 16:30

Aucas recibe, este sábado 20 de diciembre del 2025, a Macará por la décima jornada del segundo hexagonal de la LigaPro en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.  

Durante el primer tiempo no se definieron de forma adecuada las oportunidades de gol de ambos equipos. El cotejo fue parejo y terminaron el primer tiempo 0 - 0. 

El los primeros minutos tras el descanso. Los orientales intentaron abrir el marcador e intensificaron su juego. 

En esta jornada se jugó la clasificación a la Copa Sudamericana en 2026. 

  • 20/12/2025

    17:36

    Empieza el segundo tiempo

    Aucas buscará abrir el marcador para evitar quedarse fuera de la Copa Sudamericana. Macará quiere llevarse los tres puntos y mantener el liderato del segundo hexagonal. 

  • 20/12/2025

    17:20

    Empate y preocupación de Aucas

    El primer tiempo fue parejo. Ambos clubes tuvieron la oportunidad de marcar, pero no supieron definir. Mientras este partido se jugaba Aucas empezaba a sentir la presión por el 2 - 0 del Deportivo Cuenca ante Emelec. 

  • 20/12/2025

    16:31

    Arranca el partido

    Aucas y Macará quieren sumar los tres puntos de la última fecha.

  • 20/12/2025

    15:35

    Alineación de Macará

  • 20/12/2025

    15:30

    Alineación de Aucas 

