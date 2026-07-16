Liga de Quito confirma la salida del entrenador Tiago Nunes tras los malos resultados

Tiago Nunes, DT de Liga de Quito, se prepara para el debut de Libertadores

Liga de Quito informó la salida de Tiago Nunes del cargo de entrenador de LDU junto a todo su cuerpo técnico este jueves 16 de julio del 2026. A través de un comunicado, el conjunto albo confirmó la decisión. Esto tras la última derrota de LDU ante Universidad Católica por la fecha 19 del campeonato nacional.

El anuncio de la salida de Nunes de Liga de Quito marca el fin de un ciclo que, en sus últimas semanas, se había vuelto completamente insostenible.

Aunque apenas un día antes el estratega brasileño se mostraba desafiante en rueda de prensa y aseguraba que solo se iría si la directiva lo echaba, la realidad del fútbol ecuatoriano volvió a demostrar que los resultados y la presión mandan.

La dirigencia alba, que inicialmente buscaba sostener el proyecto para evitar un golpe financiero, terminó por ceder ante la evidente fractura entre el cuerpo técnico, el plantel y los aficionados.

Detrás de esta rescisión existe un factor económico crucial que ambas partes tuvieron que resolver contrarreloj. El contrato de Nunes, vigente hasta diciembre de 2026, blindaba al entrenador con una cláusula de salida cercana al medio millón de dólares, una cifra sumamente compleja para las arcas de la institución de la capital.

La oficialización de su partida sugiere que la directiva encabezada por Isaac Álvarez logró alcanzar un acuerdo de mutuo consentimiento, reduciendo el impacto financiero a cambio de descomprimir de inmediato el pesado ambiente que rodeaba al equipo.

En lo deportivo, el detonante final fue la alarmante caída en el rendimiento colectivo y la seguidilla de malos resultados en la LigaPro, coronada con la reciente derrota ante Universidad Católica.

A pesar de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores—el único gran argumento que sostenía al cuerpo técnico—, el juego del equipo había perdido brújula, identidad y consistencia. Los constantes reclamos de la hinchada en el estadio Rodrigo Paz Delgado y los cruces verbales del propio Nunes con los asistentes a la tribuna terminaron por convencer a los altos mandos de que el proceso ya no tenía retorno.

Ahora, Liga de Quito se enfrenta al enorme desafío de reestructurar su proyecto deportivo en plena competencia y con compromisos internacionales de altísimo calibre a la vuelta de la esquina.

La directiva deberá definir rápidamente un cuerpo técnico interino para asumir los entrenamientos mientras se analiza la carpeta del nuevo timonel definitivo.

El gran objetivo de la dirigencia será encontrar un perfil capaz de devolverle la paz al vestuario, recuperar la confianza de la exigente hinchada azucena y competir con dignidad en la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores.