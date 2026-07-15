Universidad Católica dio el golpe en el Atahualpa y complica a Liga de Quito en el campeonato local

El festejo de la Universidad Católica del gol para el triunfo ante LDU

Universidad Católica se llevó un clásico universitario crucial en el estadio Olímpico Atahualpa este miércoles 15 de julio del 2026 al vencer por la mínima diferencia a Liga de Quito, en un duelo directo por el liderato de la LigaPro. El equipo de la 'Chatoleí' supo golpear en el momento justo y defender con orden una ventaja que le permite trepar con fuerza en la tabla de posiciones y dejar a su rival sumido en las dudas.

La paridad del compromiso se rompió en la etapa de complemento gracias a la calidad individual. Al minuto 58, Mauro Díaz frotó la lámpara y ejecutó un tiro libre impecable que superó la resistencia del guardameta albo, desatando la euforia en el banquillo local. Este gol obligó a Liga de Quito a adelantar líneas y buscar con desesperación un empate que finalmente nunca llegó.

La urgencia del conjunto albo se transformó en frustración con el correr de los minutos. La situación se volvió cuesta arriba para la visita al minuto 73, cuando Fernando Cornejo vio la tarjeta roja directa tras una fuerte infracción.

Con un hombre menos en cancha, los dirigidos por el cuerpo técnico universitario perdieron claridad en la generación de juego y facilitaron la tarea defensiva del cuadro camarata.

Con este resultado, Universidad Católica no solo se queda con el prestigio del clásico de la capital, sino que además supera a su rival en la clasificación general al alcanzar los 29 puntos y ubicarse en la cuarta casilla.

Por su parte, la derrota estanca a Liga de Quito en la sexta posición con 28 unidades, alejándola de la pelea por el liderato y encendiendo las alarmas por la falta de regularidad en el torneo.

El triunfo consolida la propuesta futbolística de la Chatoleí en esta etapa decisiva del campeonato, demostrando madurez para sostener el marcador ante un rival de peso. Para Liga de Quito, el panorama obliga a una rápida autocrítica para corregir la falta de generación ofensiva y los problemas que terminaron por sentenciar su suerte en el Atahualpa.