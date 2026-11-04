Gustavo Fermani asume la dirección deportiva de Barcelona SC: Trayectoria y visión 

Barcelona Sporting Club oficializó la llegada de Gustavo Fermani como su nuevo director deportivo, una decisión estratégica con la que la dirigencia busca reestructurar de manera integral el área de fútbol de la institución guayaquileña.

El profesional argentino asume el liderazgo del proyecto deportivo con la misión prioritaria de optimizar la gestión de la plantilla profesional, fortalecer el sistema de scouting y proyectar al club hacia una estabilidad competitiva tanto en la LigaPro como en los torneos internacionales.

Con 57 años y una amplia experiencia en el balompié sudamericano, Fermani cuenta con un recorrido respaldado por su paso por instituciones de alto nivel institucional.

Su etapa de más de una década en las divisiones formativas de River Plate de Argentina, coincidiendo con la histórica era técnica de Marcelo Gallardo, consolidó su reputación como un especialista en la detección de talentos, la estructuración de procesos juveniles y la formación integral de futbolistas de élite.

Posteriormente, Fermani trasladó sus conocimientos al fútbol uruguayo al integrarse a la estructura de Racing de Montevideo, para luego asumir un reto de enorme exigencia mediática al frente de la dirección deportiva de Atlético Nacional de Colombia.

Durante su gestión en la escuadra de Medellín, el dirigente cosechó un balance altamente positivo que incluyó la consecución de cuatro títulos oficiales y la promoción al primer equipo de 13 canteranos, demostrando capacidad para equilibrar la exigencia de trofeos con el desarrollo de activos jóvenes.

La incorporación de Fermani a la escuadra canaria no llega de manera aislada, sino acompañada por la suma de Amílcar Bona en el rol de secretario técnico.

Con esta dupla de trabajo, Barcelona SC busca modernizar su metodología en la captación de refuerzos, aplicar análisis de datos en la toma de decisiones y reducir el margen de error en las contrataciones internacionales, uno de los puntos débiles señalados por la hinchada en las últimas temporadas.

Entre sus principales líneas de trabajo en la perla del Pacífico, el nuevo director deportivo enfocará esfuerzos en potenciar las canteras toreras para garantizar una fuente constante de futbolistas con proyección de venta.

Asimismo, coordinará de manera estrecha con el cuerpo técnico del primer equipo la confección del plantel, asegurando una planificación presupuestaria sostenible que permita competir en el más alto nivel sin comprometer la salud financiera de la institución.

La llegada de Gustavo Fermani genera gran expectativa en la afición amarilla, que aguarda ver los primeros frutos de una gestión orientada a la excelencia metodológica.

Con una hoja de ruta clara y el respaldo de la comisión directiva, el proyecto deportivo de Barcelona SC inicia una nueva etapa orientada a consolidar una identidad futbolística competitiva y un modelo de gestión que devuelva al club a los primeros planos del continente.