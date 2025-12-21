¿Cuál es el balance del técnico Tiago Nunes en Liga de Quito en la temporada 2026?

Liga de Quito está en el cierre de la temporada y el balance comienza a ejecutarse. El periodo del entrenador, Tiago Nunes, será evaluado por la dirigencia después de finalizar el partido ante la Universidad Católica. El cotejo cierra el año de los albos en el campeonato local.

La hinchada de la 'U' no está conforme con el rendimiento del equipo. Liga se quedó a puertas de la final de la Copa Libertadores. La dura caída ante Palmeiras, en Brasil, abrió una herida profunda que no cicatriza aún.

En el campeonato local fue perdiendo terreno y se distanció demasiado de Independiente del Valle. No alcanzó para acortar la diferencia y debe cerrar el año buscando definir el cupo de representación a la Libertadores.

El mal cierre de año se complementó al perder la final de la Copa Ecuador ante la misma Católica en el Atahualpa. El rendimiento del equipo no convence y la caída 3-1 dejó una secuela de reclamos de los hinchas.

En la conferencia de prensa ofreció disculpas por la presentación y por el mal resultado. "Pedir disculpas porque el hincha es el que más sufre. Tuvimos una temporada de altos y bajos, perder un título a esta altura es muy complicado. Estamos en un equipo grande, ahora tenemos que levantarnos para conseguir un buen resultado el domingo. Tenemos que hacer nuestra parte, que es lo más complicado en estos últimos cinco partidos", dijo Nunes.

El técnico corre el riesgo de una dura sanción por los incidentes contra los árbitros. “Yo fui a preguntar a Cajas por qué no expulsó a un jugador que agarró por el cuello a Cornejo y que tenía amarilla y por qué de los ochos minutos de descuento solo se jugaron dos. A él no le gustó, está acostumbrado a eso con nosotros, cuando nos dirige, sobre todo de visita, que las cosas no salen bien".