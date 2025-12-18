Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

¡TRENCITO HISTÓRICO! Universidad Católica gana a Liga y conquista la Copa Ecuador

El cuadro camaratta consigue su primer título en el fútbol ecuatoriano. Alonso, Anangonó y Fajardo marcaron los goles camarattas. 

Bryam Ramírez (derecha), de Liga de Quito, lucha por el balón con Mauro Díaz, de Universidad Católica.

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

18 dic 2025 - 21:03

Universidad Católica venció a Liga Deportiva Universitaria y se proclamó campeón de la Copa Ecuador. Los ‘camarattas’ vencieron por 3-2 a los azucenas y consiguieron su primera corona en su vida institucional.  

Mauricio Alonso, a los 16 minutos; Gregory Anangonó, a los 60’ y José Fajardo, a los 88’ marcaron los tantos del ‘Trencito’. Descontó para Liga, Jeison Medina, a los 31’. y Kevin Minda, a los 90+5 Dirigidos por Diego Martínez, los jugadores del 'Trencito' mostraron su contundencia en todo momento en el partido. 

  • 18/12/2025

    21:02

    90+5: Descuento de Liga de Quito con Minda

    Kevin Minda, exjugador de Universidad Católica pone el 3-2 en el partido. Final angustioso en el Atahualpa. 

  • 18/12/2025

    20:54

    88' GOL de Universidad Católica: Fajardo pone el 3-1

    El panameño José Fajardo pone el 3-1 y la celebración de Universidad Católica. Locura en el Atahualpa. 

  • 18/12/2025

    20:48

    81' Liga presiona por el empate y desespera

    Los universitarios presionan por conseguir el gol del empate. Universidad Católica está a 10 minutos de lograr la corona

  • 18/12/2025

    20:26

    60' GOL de Universidad Católica: Anangonó

    Espectacular remate de Gregory Anangonó: desde la mitad de la cancha, el defensa marca un golazo para el 2-1 en el partido 

  • 18/12/2025

    20:17

    50' Los dos equipos mantienen la actitud ofensiva

    El segundo tiempo se inició con dos equipos que presionan en el arco contrario. No se hacen concesiones. 

  • 18/12/2025

    19:54

    45+4: Final del primer tiempo. Igualdad 1-1

    Se termina el primer tiempo en el estadio Atahualpa. Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica empatan 1-1. 

  • 18/12/2025

    19:49

    45' Ramírez sigue siendo el más peligroso

    Los universitarios persisten por el 2-1. Bryan Ramírez por la derecha es el jugador más peligroso de Liga de Quito en el partido. 

  • 18/12/2025

    19:40

    36' GOL de Liga: Jeison Medina pone el 1-1

    Jeison Medina remató con el arco a disposición, tras una pelota que se estrelló en el poste. El clásico universitario está igualado. 

  • 18/12/2025

    19:37

    33' Nuevo intento de Liga con Bryan Ramírez

    El ofensivo remató cerca del arco de Johan Lara. Los albos presionan por conseguir el tanto del empate. 

  • 18/12/2025

    19:29

    25' Liga de Quito adelanta las líneas por el empate

    El cuadro azucena presiona por el empate. Lisandro Alzugaray y Jeison Medina, los más inquietos en el área. 

  • 18/12/2025

    19:19

    16' GOL de Universidad Católica: Mauricio Alonso

    Golazao del uruguayo, que recibió de derecha y definió cruzado en el arco de Alexander Domínguez. 

  • 18/12/2025

    19:18

    15' El partido se torna parejo, pero intenso

    Liga de Quito y Universidad Católica empiezan a bajar la intensidad, tras un inicio sin treguas. 

  • 18/12/2025

    19:07

    03'  Primer ataque de los albos a fondo

    Jeison Medina buscó a Fernando Cornejo en el área, pero Johan Lara, de Universidad Católica, tuvo una rápida reacción 

  • 18/12/2025

    19:03

    00' Arranca la final de la Copa Ecuador

    El árbitro Álex Cajas ya dio la orden para arrancar el juego. Ya se disputa la final de la Copa Ecuador 

  • 18/12/2025

    18:59

    Los equipos están listos para el partido 

    Albos y camarattas ya están en la cancha de juego. Aún hay espacios por llenar en el estadio Atahualpa. 

Estas son las alineaciones para este partido: 

Universidad Católica alinea a estos jugadores: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, John Chancellor, Eddy Mejía;  Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo,  Mauro Díaz; Azarías Londoño, José Fajardo  y Mauricio Alonso.

