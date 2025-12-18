¡TRENCITO HISTÓRICO! Universidad Católica gana a Liga y conquista la Copa Ecuador
El cuadro camaratta consigue su primer título en el fútbol ecuatoriano. Alonso, Anangonó y Fajardo marcaron los goles camarattas.
Bryam Ramírez (derecha), de Liga de Quito, lucha por el balón con Mauro Díaz, de Universidad Católica.
18 dic 2025 - 21:03
Universidad Católica venció a Liga Deportiva Universitaria y se proclamó campeón de la Copa Ecuador. Los ‘camarattas’ vencieron por 3-2 a los azucenas y consiguieron su primera corona en su vida institucional.
Mauricio Alonso, a los 16 minutos; Gregory Anangonó, a los 60’ y José Fajardo, a los 88’ marcaron los tantos del ‘Trencito’. Descontó para Liga, Jeison Medina, a los 31’. y Kevin Minda, a los 90+5 Dirigidos por Diego Martínez, los jugadores del 'Trencito' mostraron su contundencia en todo momento en el partido.
18/12/2025
21:02
90+5: Descuento de Liga de Quito con Minda
Kevin Minda, exjugador de Universidad Católica pone el 3-2 en el partido. Final angustioso en el Atahualpa.
18/12/2025
20:54
88' GOL de Universidad Católica: Fajardo pone el 3-1
El panameño José Fajardo pone el 3-1 y la celebración de Universidad Católica. Locura en el Atahualpa.
18/12/2025
20:48
81' Liga presiona por el empate y desespera
Los universitarios presionan por conseguir el gol del empate. Universidad Católica está a 10 minutos de lograr la corona
18/12/2025
20:26
60' GOL de Universidad Católica: Anangonó
Espectacular remate de Gregory Anangonó: desde la mitad de la cancha, el defensa marca un golazo para el 2-1 en el partido
18/12/2025
20:17
50' Los dos equipos mantienen la actitud ofensiva
El segundo tiempo se inició con dos equipos que presionan en el arco contrario. No se hacen concesiones.
18/12/2025
19:54
45+4: Final del primer tiempo. Igualdad 1-1
Se termina el primer tiempo en el estadio Atahualpa. Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica empatan 1-1.
18/12/2025
19:49
45' Ramírez sigue siendo el más peligroso
Los universitarios persisten por el 2-1. Bryan Ramírez por la derecha es el jugador más peligroso de Liga de Quito en el partido.
18/12/2025
19:40
36' GOL de Liga: Jeison Medina pone el 1-1
Jeison Medina remató con el arco a disposición, tras una pelota que se estrelló en el poste. El clásico universitario está igualado.
18/12/2025
19:37
33' Nuevo intento de Liga con Bryan Ramírez
El ofensivo remató cerca del arco de Johan Lara. Los albos presionan por conseguir el tanto del empate.
18/12/2025
19:29
25' Liga de Quito adelanta las líneas por el empate
El cuadro azucena presiona por el empate. Lisandro Alzugaray y Jeison Medina, los más inquietos en el área.
18/12/2025
19:19
16' GOL de Universidad Católica: Mauricio Alonso
Golazao del uruguayo, que recibió de derecha y definió cruzado en el arco de Alexander Domínguez.
18/12/2025
19:18
15' El partido se torna parejo, pero intenso
Liga de Quito y Universidad Católica empiezan a bajar la intensidad, tras un inicio sin treguas.
18/12/2025
19:07
03' Primer ataque de los albos a fondo
Jeison Medina buscó a Fernando Cornejo en el área, pero Johan Lara, de Universidad Católica, tuvo una rápida reacción
18/12/2025
19:03
00' Arranca la final de la Copa Ecuador
El árbitro Álex Cajas ya dio la orden para arrancar el juego. Ya se disputa la final de la Copa Ecuador
18/12/2025
18:59
Los equipos están listos para el partido
Albos y camarattas ya están en la cancha de juego. Aún hay espacios por llenar en el estadio Atahualpa.
Estas son las alineaciones para este partido:
Universidad Católica alinea a estos jugadores: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, John Chancellor, Eddy Mejía; Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo, Mauro Díaz; Azarías Londoño, José Fajardo y Mauricio Alonso.
