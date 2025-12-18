¡TRENCITO HISTÓRICO! Universidad Católica gana a Liga y conquista la Copa Ecuador

Bryam Ramírez (derecha), de Liga de Quito, lucha por el balón con Mauro Díaz, de Universidad Católica.

Universidad Católica venció a Liga Deportiva Universitaria y se proclamó campeón de la Copa Ecuador. Los ‘camarattas’ vencieron por 3-2 a los azucenas y consiguieron su primera corona en su vida institucional.

Mauricio Alonso, a los 16 minutos; Gregory Anangonó, a los 60’ y José Fajardo, a los 88’ marcaron los tantos del ‘Trencito’. Descontó para Liga, Jeison Medina, a los 31’. y Kevin Minda, a los 90+5 Dirigidos por Diego Martínez, los jugadores del 'Trencito' mostraron su contundencia en todo momento en el partido.

90+5: Descuento de Liga de Quito con Minda Kevin Minda, exjugador de Universidad Católica pone el 3-2 en el partido. Final angustioso en el Atahualpa.

88' GOL de Universidad Católica: Fajardo pone el 3-1 El panameño José Fajardo pone el 3-1 y la celebración de Universidad Católica. Locura en el Atahualpa.

81' Liga presiona por el empate y desespera Los universitarios presionan por conseguir el gol del empate. Universidad Católica está a 10 minutos de lograr la corona



60' GOL de Universidad Católica: Anangonó Espectacular remate de Gregory Anangonó: desde la mitad de la cancha, el defensa marca un golazo para el 2-1 en el partido

50' Los dos equipos mantienen la actitud ofensiva El segundo tiempo se inició con dos equipos que presionan en el arco contrario. No se hacen concesiones.

45+4: Final del primer tiempo. Igualdad 1-1 Se termina el primer tiempo en el estadio Atahualpa. Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica empatan 1-1.

45' Ramírez sigue siendo el más peligroso Los universitarios persisten por el 2-1. Bryan Ramírez por la derecha es el jugador más peligroso de Liga de Quito en el partido.

36' GOL de Liga: Jeison Medina pone el 1-1 Jeison Medina remató con el arco a disposición, tras una pelota que se estrelló en el poste. El clásico universitario está igualado.

33' Nuevo intento de Liga con Bryan Ramírez El ofensivo remató cerca del arco de Johan Lara. Los albos presionan por conseguir el tanto del empate.

25' Liga de Quito adelanta las líneas por el empate El cuadro azucena presiona por el empate. Lisandro Alzugaray y Jeison Medina, los más inquietos en el área.

16' GOL de Universidad Católica: Mauricio Alonso Golazao del uruguayo, que recibió de derecha y definió cruzado en el arco de Alexander Domínguez.

15' El partido se torna parejo, pero intenso Liga de Quito y Universidad Católica empiezan a bajar la intensidad, tras un inicio sin treguas.

03' Primer ataque de los albos a fondo Jeison Medina buscó a Fernando Cornejo en el área, pero Johan Lara, de Universidad Católica, tuvo una rápida reacción

00' Arranca la final de la Copa Ecuador El árbitro Álex Cajas ya dio la orden para arrancar el juego. Ya se disputa la final de la Copa Ecuador

Los equipos están listos para el partido Albos y camarattas ya están en la cancha de juego. Aún hay espacios por llenar en el estadio Atahualpa.

Estas son las alineaciones para este partido:

Universidad Católica alinea a estos jugadores: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, John Chancellor, Eddy Mejía; Jerónimo Cacciabue, Emiliano Clavijo, Mauro Díaz; Azarías Londoño, José Fajardo y Mauricio Alonso.