¿Por qué Barcelona no admitirá a hinchas de Liga de Quito en el estadio Banco Pichincha?

Ricardo Adé, defensa de Liga Deportiva Universitaria, cabecea en el área de Barcelona, en el partido jugado el viernes 17 de octubre

El partido Barcelona vs. Liga de Quito no tendrá hinchada visitante. El cuadro amarillo anunció su decisión de no admitir a los seguidores del cuadro universitario, pese a que ambas instituciones tenían un acuerdo de convivencia entre ambas fanaticadas.

Los toreros se enfrentarán con los azucenas, el domingo 23 de noviembre del 2025, en el estadio Banco Pichincha, a las 15:30. En el juego de ida, disputado el viernes 17 de octubre, los seguidores de Barcelona ocuparon la general sur alta. Sin embargo, se produjeron incidentes con sus pares de LDU.

En un comunicado, divulgado el miércoles 19 de noviembre, Barcelona anunció que los hinchas de la 'U' no podrán entrar. El club argumenta que el problema se originó por el mal comportamiento de los propios hinchas de BSC en Ponciano y que se toma la medida para evitar incidentes y más sanciones para el equipo.

Barcelona y Liga Deportiva Universitaria afrontan el partido de la sexta fecha del hexagonal final con igualdad de puntos. Ambos tienen 61 unidades y el encuentro es una oportunidad para marcar distancias. Los albos son segundo en la tabla general por gol diferencia.

Bryan Ramírez (izq.) y Gabriel Villamil, de Liga de Quito, ante Johnny Quiñónez y el golero torero, Ignacio de Arruabarrena, en el juego de la fecha dos del hexagonal final. Patricio Terán / API

Barcelona no se entrenó en la jornada del lunes 17 de noviembre. El equipo tiene retrasos en el pago de los salarios de los jugadores.