Barcelona vs. Liga de Quito: las novedades de los toreros para el juego de la sexta jornada

Bryan Ramírez (izq.) y Gabriel Villamil, de Liga de Quito, ante Johnny Quiñónez y el golero torero, Ignacio de Arruabarrena, en el juego de la fecha dos del hexagonal final.

Barcelona vs. Liga de Quito juegan uno de los partidos más trascendentales del hexagonal principal del Campeonato. Toreros y albos se enfrentan el domingo 23 de noviembre del 2025, a las 15:30, en el estadio Banco Pichincha.

Los albos ocupan el segundo lugar con 61 puntos, los mismos que Barcelona, que es tercero por su menor gol promedio. El ganador del compromiso podrá acercarse más al objetivo de clasificarse como Ecuador 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Para el partido, Barcelona recupera a Jeancarlo Montaño y a Jánner Corozo, quienes superaron sus dolencias físicas y podrán ser considerados por el técnico Ismael Rescalvo. Aún están en dudas, el zaguero Gastón Campi y el delantero uruguayo Octavio Rivero.

Los amarillos han tenido problemas para entrenarse en los últimos días. La dirigencia no ha cancelado los sueldos de los dos últimos meses, por lo cual el equipo decidió no entrenarse durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

En el juego de ida, válido por la fecha dos del hexagonal final, Liga se impuso por 3-0, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el 17 de octubre. Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero marcaron los tantos de los azucenas.