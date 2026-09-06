'Ante Francia buscaremos la clasificación'; La Tri feliz por su victoria en el Mundial Femenino Sub-20

Selección Femenina de Ecuador al finalizar el debut ante Ghana en el Mundial Sub-20.

"Un debut soñado", vivió la selección femenina de Ecuador este domingo 6 de septiembre de 2026, luego de ganar 3-0 a la selección de Ghana en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

Un doblete de Doménica Arboleda y un gol de Rosa Flores hicieron vibrar a toda la hinchada tricolor que sueña con avanzar en cada etapa del torneo mundial.

El profesor Eduardo Moscoso, DT de La Tri, aseguró que el combinado tricolor buscará la clasificación en el siguiente reto. "Ante Francia vamos a ir a buscar nuestra clasificación. Son jugadoras que tienen mucho talento pero también tiene una mentalidad ganadora", dijo el estratega riobambeño.

La MVP del partido, Rosa Flores, se mostró motivada por lo que Ecuador puede conseguir en este Mundial. "Ecuador está para más, hicimos un gran inicio de torneo", señaló en el área mixta.

Además, aseguró estar emocionada por el gol anotado y agradeció el apoyo de toda la hinchada. "Muy feliz por el gol, por ayudar al equipo. Feliz también por el aliento de la hinchada", manifestó.

La autora de los otros dos goles también, Doménica Arboleda, aseguró estar contenta por el resultado del debut tricolor.

"Sabíamos que Ghana era una equipo que competía con el físico, lo trabajamos muy bien creo", dijo Doménica y aseguró que seguirán trabajando "para demostrar que estamos preparadas para este Mundial".