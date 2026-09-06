EN VIVO | Delfín vs. Universidad Católica por la LigaPro 

Portero de Universidad Católica previo al partido ante Delfín, en Manta.

La LigaPro continúa este domingo 6 de septiembre del 2026 con el duelo en Manta entre Delfín y Universidad Católica. El encuentro arranca a las 16:00.

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El equipo cetáceo, ubicado en los últimos lugares de la tabla, buscará hacer respetar su localía, frente a un trencito azul que se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación.

Alineaciones confirmadas

Universidad Católica confirmó sus once jugadores que saltarán a la cancha del estadio Jocay de Manta para enfrentar a Delfín.

El profesor Juan Carlos León definió su once inicial para recibir a la Chatoleí.