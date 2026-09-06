EN VIVO | Delfín vs. Universidad Católica por la LigaPro
Delfín y Universidad Católica se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional Ecuatoriano.
Portero de Universidad Católica previo al partido ante Delfín, en Manta.
U. Católica
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Actualizada:
06 sep 2026 - 15:57
La LigaPro continúa este domingo 6 de septiembre del 2026 con el duelo en Manta entre Delfín y Universidad Católica. El encuentro arranca a las 16:00.
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El equipo cetáceo, ubicado en los últimos lugares de la tabla, buscará hacer respetar su localía, frente a un trencito azul que se encuentra en el cuarto lugar de la clasificación.
Alineaciones confirmadas
Universidad Católica confirmó sus once jugadores que saltarán a la cancha del estadio Jocay de Manta para enfrentar a Delfín.
El profesor Juan Carlos León definió su once inicial para recibir a la Chatoleí.
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