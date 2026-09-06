Empate entre Francia y Corea del Sur; Japón arranca con victoria en el Mundial Femenino Sub-20

Francia y Corea del Sur se enfrentaron este domingo en el Mundial Femenino Sub-20.

El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 continuó la mañana de este domingo 6 de septiembre. En el Estadio Municipal Władysław Król, en la ciudad de Łódź, se jugaron dos encuentros que abrieron los Grupos C y D.

Por el Grupo C, la selección de Francia empató 1-1 frente a su similar de Corea del Sur. El encuentro finalizó igualado en el tiempo reglamentario, dejando a ambas escuadras con un punto en el inicio de la competición.

Más tarde, en el mismo escenario, Japón comenzó la defensa de sus aspiraciones mundialistas con una victoria. El combinado nipón derrotó 2-1 a Nueva Zelanda en el primer partido del Grupo D. Con este resultado, Japón suma sus primeros tres puntos en el torneo.

La jornada continúa con los encuentros entre Estados Unidos e Italia, y Ecuador contra Ghana, que cerrarán la primera fecha de estos grupos.