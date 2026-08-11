Barcelona encomienda su banquillo a Pablo Trobbiani tras la salida del DT César Farías 

Una vez que Barcelona oficializó la desvinculación del director técnico venezolano César Farías mediante un comunicado institucional tras la caída 1-2 frente a Macará en el estadio Monumental hay un nombre de un DT temporal. La directiva del cuadro torero tomó la decisión de dar por terminado el ciclo del estratega caribeño en busca de una reacción inmediata en el cierre de la etapa y encargar a Pablo Trobbiani el manejo del equipo.

El balance de Farías al frente del Ídolo del Astillero se cerró con un 47.2% de efectividad a lo largo de 36 compromisos oficiales disputados. Durante su gestión, el entrenador registró un récord de 14 victorias, 9 empates y 13 derrotas, números que reflejaron una irregularidad constante tanto en la competición doméstica como en el plano internacional.

Entre los factores determinantes para su salida figuraron el flojo arranque en la segunda fase de la LigaPro y la prematura eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A estos condicionantes deportivos se sumó la incertidumbre generada por una posible sanción administrativa en la Copa Ecuador debido a un reclamo por alineación indebida.

Ante la vacante en el banquillo, la dirigencia canary reaccionó de manera expedita designando al argentino Trobbiani como nuevo director técnico. El estratega, con recorrido en la institución dentro de sus divisiones formativas y en etapas previas como asistente, asumió la conducción del primer equipo con efecto inmediato.

Trobbiani inició los trabajos en las instalaciones de la cancha alternativa del Monumental con el objetivo prioritario de recomponer la estructura futbolística del plantel. Su principal desafío radicará en devolver la solidez colectiva, recuperar el volumen de juego ofensivo y sumar puntos de manera urgente en la tabla acumulada para disputar los puestos de vanguardia.

Con esta transición en la dirección técnica, Barcelona SC busca reconectar con su hinchada y cerrar la temporada 2026 en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. El nuevo cuerpo técnico dispondrá de pocos días para plasmar su idea táctica de cara al exigente calendario que resta en el torneo nacional.