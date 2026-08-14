¿Barcelona se queda sin títulos en 2026 tras la eliminación de la Copa Ecuador?

La temporada 2026 es crítica en Barcelona Sporting Club. La institución acostumbrada a pelear en lo más alto pero que hoy vive una dura realidad de terminar el año con las vitrinas vacías. Tras una seguidilla de tropiezos tanto en la cancha como en las oficinas administrativas, las posibilidades de conseguir una copa se han reducido al mínimo.

La primera gran frustración del año se consumó en el plano internacional con su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Compitiendo en una zona de alta exigencia frente a rivales de peso como Cruzeiro, Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, el cuadro canario no logró consolidar la regularidad necesaria y se despidió prematuramente de los torneos continentales, quedando fuera incluso de la repesca a la Copa Sudamericana. Fue último en su grupo.

Cuando la Copa Ecuador aparecía como el camino más directo para asegurar un trofeo nacional, un grave error institucional terminó por sepultar esa opción. Pese a haber ganado 1-0 en cancha a Liga de Portoviejo durante los octavos de final, la Comisión Disciplinaria de la FEF sancionó al equipo con un 0-3 en contra por la alineación indebida de Erick Mendoza, provocando una dolorosa eliminación por vía administrativa que acentuó la crisis deportiva.

Este complejo escenario ha dejado en entredicho las altas expectativas generadas al inicio del año con la llegada de refuerzos de peso como el delantero argentino Darío Benedetto. El atacante argentino emocionado por el triunfo ante Liga de Portoviejo dijo que el grupo estaba ilusionado por ganar esta copa para la alegría de los hinchas.

Las ambiciosas declaraciones, donde se prometía pelear y ganar en el frente que tiene más posibiidades contrastan fuertemente con la realidad de un plantel golpeado que ha visto cómo dos de sus tres objetivos principales se esfumaron.

¿Habrá milagro en el Campeonato LigaPro?

Con las copas internacionales y el torneo de eliminación directa totalmente descartados, a Barcelona SC únicamente le queda jugarse el todo por el todo en la LigaPro 2026. El torneo local se ha convertido en la última trinchera para el 'Ídolo del Astillero', que está obligado a firmar una campaña impecable en la recta final si quiere evitar un año en blanco y devolverle la serenidad a su gente.

El primer gran propósito será clasificar la hexagonal por el título. Sin embargo, por el formato del campeonato luce casi misión imposible bajarle a Independiente del Valle. Antes de arrancar la fecha 25 del torneo hay 26 puntos de diferencia del ídolo con relación al líder, Independiente.

La urgencia del ídolo será entrar a pelear por el título y tratar de asegurar un cupo a la Copa Libertadores 2027. Esto en medio de una reestructuración que fue anunciada por Miguel Montalvo, el presidente que asumió el equipo amarillo tras la renuncia de Antonio Alvarez.