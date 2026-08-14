¡Barcelona eliminado de la Copa Ecuador!; la FEF confirmó la sanción para el ídolo

Manta, 05 de agosto de 2026. Erick Mendoza, delantero de Barcelona SC, en el partido ante, Liga de Portoviejo por los 8vos de final de la Copa Ecuador. Según el reglamento de Copa Ecuador.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió su dictamen oficial sobre la controversia entre Barcelona Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo por los octavos de final de la Copa Ecuador. Así lo informó el abogado de 'La Capira' Cristian Morales. Tras el análisis de las pruebas presentadas, el organismo resolvió a favor del conjunto manabita, otorgándole el boleto a los cuartos de final del certamen.

En el aspecto estrictamente deportivo, el equipo torero había logrado imponerse en el terreno de juego con una victoria de 1-0. Sin embargo, el resultado obtenido sobre el césped quedó sin efecto debido a la infracción reglamentaria detectada por la directiva del cuadro Manabita tras el pitazo final.

El reclamo de la "Capira" se fundamentó en la alineación indebida del futbolista Erick Mendoza por parte del cuadro guayaquileño. El jugador actuó en el compromiso a pesar de haber participado previamente en la misma etapa del torneo vistiendo la camiseta de Delfín, una acción expresamente prohibida por la normativa de la competición.

El reglamento de la Copa Ecuador establece con claridad que ningún deportista puede disputar la misma fase del torneo con dos clubes distintos en una misma edición. Esta prohibición dejó sin margen de defensa a la institución canaria ante los organismos de justicia de la Ecuafútbol.

Tras una revisión de los argumentos e informes de ambas partes, el tribunal disciplinario declaró procedente la denuncia de la dirigencia verdiblanca. En consecuencia, se determinó la sanción de eliminar a Barcelona del torneo y rectificar el resultado administrativo a favor del equipo afectado.

Con esta resolución definitiva, Liga de Portoviejo deja en el camino a uno de los favoritos del certamen y asegura su presencia entre los ocho mejores equipos de la Copa Ecuador. El conjunto manabita ya enfoca sus esfuerzos en la preparación de su cruce en la ronda de cuartos de final.