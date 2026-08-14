‘Estaba pasando por una depresión’, Robert Arboleda sobre su polémico viaje a Ecuador

Robert Arboleda, defensor ecuatoriano de 34 años y actual jugador del São Paulo desde 2017, fue protagonista en el partido de ida contra Bolívar por octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ecuatoriano abrió el marcador al minuto 23, tras la ejecución de un tiro de esquina. Arboleda ganó el balón en el juego aéreo y conecto con el esférico para marcar el primer tanto del partido. El encuentro culminó con un empate, la llave se definirá en el partido de vuelta que se jugará en Brasil este martes 18 de agosto a las 19:30, hora Ecuador.

Tras finalizar el partido, el zaguero tricolor habló con ESPN y rompió el silencio sobre su polémica ausencia que protagonizó meses atrás. “En ese momento no pensé en nada; estaba pasando por una depresión. Cuando uno está deprimido, no piensa en nada, solo pensaba en escapar y marcharme”, declaró Arboleda y atribuyó aquel escandalo a problemas de salud mental.

En la entrevista el tricolor comentó: “Estoy enfocado en trabajar, junto con mis compañeros, para recuperar el cariño de la afición. Solo trabajo”. Además indicó que, ofreció disculpas a la hinchada, la directiva y sus compañeros de equipo por los hechos de abril.

Para finalizar, Arboleda hizo énfasis en que se encuentra totalmente enfocado en trabajar día a día bajo la guía de Dorival Júnior para reencontrarse con su mejor versión futbolística y recuperar el afecto y respeto de la afición paulista.

Cronología del polémico viaje y ausencia de Robert Arboleda

Abril: Robert Arboleda, sin autorización y permiso del club , no acudió a la convocatoria del São Paulo para un compromiso del Brasileirão y viajó hacia Ecuador . El hecho desató un caos mediático y molestias en la directiva del São Paulo.

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​Durante su estancia en Ecuador el jugador fue visto en partidos de la Serie B local y en reuniones sociales , lo que desató especulaciones sobre un conflicto con la dirigencia.

Robert Arboleda, , no acudió a la convocatoria del São Paulo para un compromiso del Brasileirão y . El hecho desató un caos mediático y molestias en la directiva del São Paulo. ​ ​Durante su estancia en Ecuador , lo que desató especulaciones sobre un conflicto con la dirigencia. Mayo: El central retorna a las instalaciones del club , la dirigencia tomó medidas disciplinarias, por lo cual fue apartado del primer equipo , entrenaba de forma diferenciada y quedó bajo advertencia de desvinculación definitiva . Además, tuvo que asumir las sanciones económicas.

El central , la dirigencia tomó medidas disciplinarias, por lo cual , y quedó bajo . Además, tuvo que asumir las sanciones económicas. Junio: Arboleda pide disculpas a la interna, revela su condición de salud mental y recibe el respaldo del cuerpo técnico y la directiva. También fue reintegrado al plantel principal.

Arboleda disculpas a la interna, y recibe el respaldo del cuerpo técnico y la directiva. También Agosto: Arboleda es figura y marca su retorno tras anotar de cabeza, de esta forma consolida su regreso al primer equipo y envía un mensaje de disculpas a la hinchada.

El historial de indisciplina en su carrera

La reciente ausencia no es el único hecho polémico alrededor del central ecuatoriano, quien a lo largo de su carrera ha estado envuelto en episodios de indisciplina a nivel de selección y clubes.