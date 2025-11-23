Carlos Gruezo sobresale en Liga Deportiva Universitaria por su entrega y su llegada al gol

En Liga Deportiva Universitaria están felices con el rendimiento de Carlos Gruezo. El volante llegó a inicios de la temporada, procedente del fútbol de la MLS para reemplazar el espacio dejado por el capitán Ezequiel Piovi.

Inicialmente, el cambio fue visto con resistencia en la exigente hinchada de Liga de Quito. Piovi podía jugar como cinco o como ocho, siendo un volante de marca referencial o un doble cinco con proyección al área contraria.

Por lo visto en la Selección, en donde Gruezo estuvo en tres procesos de Eliminatorias, su presencia en el área contraria era, más bien, limitada. Sin embargo, las incursiones ofensivas del volante con la camiseta alba han sido continuas: lleva cuatro goles, en siete remates a puerta.

En la jornada del domingo 23 de noviembre, el volante, de 30 años, será titular en el partido en el que Liga Deportiva Universitaria visitará a Barcelona. El duelo es uno de los más atractivos de la jornada siete del hexagonal final.

"Barcelona es un rival directo. Estarán en su cancha, con su gente y el horario puede influir un poco" Carlos Gruezo / volante de Liga Deportiva Universitaria

Los universitarios y los toreros están empatados a 61 puntos en la parte alta de la tabla. Solo Independiente del Valle quedó lejos de su alcance, al completar 73 puntos. El duelo dominical puede afianzar a los albos como segundos de la tabla de posiciones, siempre y cuando se consiga una victoria.

El volante tiene contrato con los albos hasta el final de la temporada. La dirigencia,liderada por Isaac Álvarez, quiere ofrecerle un contrato más extenso. Hay predisposición de las partes para lograrla una alianza más duradera.