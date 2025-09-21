Barcelona suma tres puntos ante Deportivo Cuenca y se acerca al líder de la LigaPro

Barcelona SC visitó a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, este domingo 21 de septiembre del 2025, por la penúltima fecha de la LigaPro.

Barcelona SC se llevó la victoria en el estadio Alejandro Serrano Aguilar ante Deportivo Cuenca, la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025. El equipo torero acortó distancia con Independiente del Valle.

El único tanto del partido lo anotó el ecuatoriano Xavier Arreaga a los 20 minutos de juego, tras una jugada de tiro libre.

Aunque el partido se mostró un tanto polémico, Barcelona logró mantener el resultado 1-0 ante el equipo morlaco.

Universidad Católica se impone ante Liga de Quito y se mete en el hexagonal

Esta victoria le permitió al equipo dirigido por el español Ismael Rescalvo sumar 53 puntos y acortar distancia con IDV que es líder de la LigaPro, con 63 unidades. En tanto que, Deportivo Cuenca se ubica quinto con 46 unidades.

Pese al resultado y aunque ambos equipos jugarán el hexagonal del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El equipo morlaco aseguró la posibilidad de contar con un cupo a la Copa Sudamericana 2026.