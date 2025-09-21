Emelec golea en el Capwell a El Nacional, en un partido sin público

Emelec derrotó a El Nacional en la fecha #29 de la LigaPro, domingo 21 de septiembre del 2025.

Una fiesta de goles se vivió en el estadio George Capwell de Guayaquil este domingo 21 de septiembre del 2025. Emelec goleó 4-0 a El Nacional en la fecha 29 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Dos goles en el primer tiempo y dos goles en el segundo, le permitieron al equipo eléctrico sumar tres puntos en la tabla de posiciones. El marcador se abrió a los 2 minutos con un gol de cabeza de José Francisco Cevallos, tras un tiro de esquina.

Aunque El Nacional intentaba contrarrestar a su rival no le fue posible evitar el segundo gol, a los 41 minutos, anotado por Jaime Ayoví.

Con el marcador 2-0 a favor de Emelec, los equipos se fueron al descanso. Sin embargo, en la parte complementaria, los dirigidos por Guillermo Duró aprovecharon los errores defensivos del equipo militar y José Cevallos volvió a aparecer, a los 79 minutos, para marcar el tercer gol con un potente remate de derecha.

Los festejos en cancha aún no terminaban y el juez central pitó un penal a favor de Emelec, que Justin Cuero lo convirtió en gol y con ello cerraron la goleada 4-0 en un estadio sin público.