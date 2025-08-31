Barcelona se hunde y pierde contra U Católica en Guayaquil en la fecha 27 de la Liga Pro

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Católica por la LigaPro.

La Universidad Católica derrotó 3-2 a Barcelona este domingo 31 de agosto del 2025 y se llevó tres puntos en el cotejo que se disputó en Guayaquil.

Mauricio Alonso, Mauro Díaz y José Fajardo anotaron los tres tantos para la victoria de 'el trencito', en un partido memorable, que se jugó sin público.

En el segundo tiempo del cotejo, Joaquín Valiente (15') y Gastón Campi, en el minuto 89, pusieron los dos goles del descuento a favor de Barcelona.

Universidad Católica tuvo más dominio del balón y remató seis veces al arco de Arrubarrena. Barcelona por su parte, tuvo cuatro intentos de gol.

Con este cotejo, Barcelona queda segundo en la tabla de posiciones con 47 puntos, con una distancia de 12 punto de Independiente del Valle, que tiene 59.

Católica por su parte mantiene la ilusión de estar en el hexagonal final para luchar por el título. 'La Chatolei' es quinta en la tabla de posiciones con 42 puntos.