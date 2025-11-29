Mauricio Alonso aporta goles e intensidad en la ofensiva de Universidad Católica

Mauricio Alonso domina el esférico en un partido ante Independiente del Valle, en el hexagonal final por el título.

Mauricio Alonso quiere celebrar un título con la Universidad Católica. El Campeonato ecuatoriano quedó lejos del radar del 'Trencito', pero la posibilidad es latente con la Copa Ecuador, en donde el cuadro 'camaratta' está solo a 90 minutos de llegar a la final y pelear por la corona.

"Es un resultado que nos da tranquilidad para la revancha", aseguró Alonso, tras la victoria ante Cuenca Juniors, por 4-1 en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. Pero, ahora, Universidad Católica da vuelta a la página y piensa en el Campeonato Nacional. El sábado 29 de noviembre, el 'Trencito' recibe a Orense, por el hexagonal final del Campeonato.

Alonso llegó en junio del 2025 a Universidad Católica. Salió de Mushuc Runa, en donde participó en 93 partidos, marcó nueve tantos y contribuyó con 10 asistencias. Antes también fue jugador del Guayaquil City.

En ninguno de los anteriores equipos ecuatorianos en los que militó Alonso mostró el brillo que tiene en Universidad Católica. Decisivo y punzante, el uruguayo de 31 años es salida permanente por la izquierda en el esquema del técnico Diego Martínez. Lleva ocho goles y 17 remates realizados en el 2025.

Mauricio Alonso llegó a Universidad Católica en junio del 2025 y marcó diferencia. @maurialonso11

Alonso se siente cómodo en Quito, en donde pasea tranquilo con su esposa y su pequeño hijo. Tiene contrato con el cuadro del 'Trencito' hasta junio del 2026 y espera que su vínculo pueda durar más tiempo.