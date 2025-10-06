Barcelona pierde una demanda en FIFA contra Mathías Suárez ¿cuánto debe pagar?

Mathías Suárez formó parte de Barcelona durante el primer semestre del 2024. Salió del club, pero ganó una demanda en la FIFA.

Un nuevo problema para Barcelona. El cuadro amarillo perdió un juicio en la FIFA y tiene 45 días para pagar la deuda que mantiene con el lateral uruguayo Mathías Suárez. El futbolista ganó una demanda en el órgano rector del balompié mundial.

Suárez llegó a Barcelona en el inicio de la temporada 2024. Fue recomendado por el entonces entrenador del equipo, Diego López. No tuvo una actuación destacada y fue desvinculado el 1 de agosto del citado año.

Sin embargo, el equipo no cumplió los haberes pendientes con el futbolista desvinculado. Barcelona le adeuda a Suárez USD 76 098. A este valor, según determinó la FIFA, hay que sumarle el interés del 5% anual, desde el vencimiento de cada cuota: es decir los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2024.

¿Qué pasa si es que Barcelona no cancela la deuda, tal como lo ordena la FIFA? El equipo amarillo, puede ser castigado con una sanción de no inscribir a nuevos jugadores hasta en tres períodos de inscripción consecutivos.

Los amarillos buscan quedarse con el segundo lugar del hexagonal final. En la primera fecha, Independiente del Valle venció a Barcelona por 3-0, en el estadio Banco Pichincha, el domingo 5 de octubre del 2025.