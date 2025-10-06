Alan Minda, Félix Torres y Hernán Galíndez se suman a la concentración de La Tri

Alan Minda, defensa de la Selección de Ecuador, llegó a Estados Unidos para sumarse a los trabajos del equipo de Sebastián Beccacece.

La Selección de Ecuador continúa recibiendo a sus futbolistas, en Austin, Texas. Ahí, La Tricolor se medirá con Estados Unidos, el viernes 10 de octubre, a las 19:30, en el moderno Q2 Stadium, con capacidad de 20.000 espectadores.

Durante la jornada del lunes 6 de octubre, el equipo recibió al futbolista ofensivo del Cercle Brugge, Alan Minda; al defensa del Corinthians, Félix Torres y al golero de Huracán de Argentina, Hernán Galíndez.

Ecuador afronta la penúltima venta de amistosos del 2025, con duelos ante dos de las tres selecciones anfitrionas del Mundial 2026. El técnico Sebastián Beccacece quiere que los futbolistas mantengan la tensión de la competencia. Por ello, aprovechará cada minuto de la concentración.

El equipo trabaja con futbolistas referentes como el capitán Énner Valencia, quien disputa sus últimos juegos amistosos con el equipo. También ya se entrenan talentos como Leonardo Campana, del New England Revolution y jugadores del medio local como Bryan Ramírez y Gonzalo Valle.

Tras jugar con Estados Unidos, la Selección se mantendrá en Texas hasta el sábado 11 de octubre del 2025. El domingo 12 viajará a Guadalajara para disputar el partido ante México, el martes 14 de octubre.