Michel Deller y Santiago Morales presentaron una denuncia penal contra Luis Alfonso Chango

Luis Alfonso Chango (izquierda) y Michel Deller de Independiente del Valle. Antes cercanos, ahora separados por las declaraciones del directivo de Mushuc Runa.

Los directivos de Independiente del Valle presentaron una demanda en contra de Luis Alfonso Chango, el presidente vitalicio de Mushuc Runa, por sus declaraciones en contra del equipo rayado. La causa penal se tramita en la Unidad Judicial Penal Norte, en el sector de Iñaquito, en Quito.

La causa fue presentada y sorteada el jueves 2 de octubre del 2025. La causa 17294-2025-00952 será conocida por la jueza Luz María Ortiz Guevara. La misma jueza conoce la causa impulsada por IDV en contra del exDT de Liga Deportiva Universitaria, el argentino Luis Zubeldía.

En el caso contra Chango, quienes impulsan la demanda fueron Michel Deller Klein, presidente vitalicio del cuadro rayado y Santiago Morales, gerente deportivo de Independiente del Valle.

¿Por qué IDV demandó a Luis Alfonso Chango? El impasse se originó el 20 de septiembre del 2025, luego del partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, en la primera etapa del Campeonato.

Tras el juego, que terminó 2-2 en el estadio de Echaleche, Chango empezó a gritar contra los futbolistas de Independiente del Valle.

"Eran de traer árbitras brasileras. Ahí si robaban el partido. Ahí si robaban. Árbitras brasileras era de traer" Luis Alfonso Chango/ dirigente de Mushuc Runa

El martes 7 de octubre del 2025, Independiente del Valle anunció acciones legales contra Chango por sus expresiones. También se anunció un litigio contra Zubeldía, quien en el pódcast argentino Clank insinuó que el directivo Deller y el exárbitro Roddy Zambrano tenían una relación comercial entre sus empresas.

Morales anunció en MachDeportes, que buscan una disculpa pública de parte de los demandados. En ese sentido, Chango se mostró dispuesto a presentar sus excusas. Dijo que sus declaraciones fueron "cosas del fútbol".