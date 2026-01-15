Barcelona presentó la nueva camiseta oficial y las alternas para la temporada 2026

Barcelona anunció oficialmente este jueves 15 de enero sus uniformes para la temporada 2026. La presentación tuvo lugar en las instalaciones del club. Directivos y representantes de Marathon acompañaron la exhibición de las nuevas prendas ante medios y aficionados.

El uniforme principal, según el club y el fabricante, revive un diseño clásico de los años 90. Predomina el amarillo que simboliza la pasión torera. Incluye un cuello negro y detalles en rojo, evocando la era dorada del club durante esa década, cuando logró varios campeonatos.

Esta indumentaria principal se enfoca en la comodidad y la transpirabilidad, utilizando tejidos avanzados para adaptarse a las demandas del fútbol profesional. “La nueva camiseta oficial de Barcelona no es cualquier camiseta: es la del ídolo, la que nos hace soñar más fuerte que nunca, la que amamos, con la que alentamos y nunca abandonamos”, publicó el equipo en sus redes.

La primera camiseta alterna, en cambio, adopta un tono negro integral, con acentos en amarillo que resaltan el escudo y los patrocinadores. Hay líneas rojas y blancas que dan un contraste dinámico, diferenciándose notablemente de la versión titular.

Este diseño ofrece versatilidad para partidos nocturnos o contra rivales con colores similares, priorizando la visibilidad y el estilo contemporáneo. “Pensada para quienes arriesgan, nunca se conforman y, sobre todo, para quienes siempre están coreando ídolo, cómo te lo explico...”, publicó el equipo en redes.

Finalmente, la tercera camiseta presenta un naranja con detalles en negro, reminiscentes de los uniformes usados en 2006. Barcelona prepara los amistosos de preparación pensando en los partidos del campeonato nacional LigaPro y la Copa Libertadores.