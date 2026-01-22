¿Quién es César Farías, el nuevo DT venezolano que dirigirá a Barcelona en el 2026?

César Farías, el entrenador venezolano de Barcelona, regresa a Ecuador con la ambición de volver a ser campeón. El polémico estratega ya dirige los entrenamientos del ídolo y su huella está sembrada en Ecuador con el primer título de Aucas, pero también con hechos bochornosos.

Farías se fue de Ecuador en 2023 tras graves incidentes. Mientras dirigía a Aucas, tuvo un capítulo polémico. Agredió físicamente a dos jugadores de Delfín, Juan Ruiz Gómez y Brian Oyola. Este incidente le costó una sanción de 14 meses y su despido inmediato. Se fue de Aucas.

Sin embargo, las polémicas han convivido con el técnico desde hace varios años. Farías se ha caracterizado por los problemas con la prensa de los distintos países en los que ha dirigido.

En México, por ejemplo, se le acusó de golpear a una persona en un aeropuerto y en los partidos pasados con Bolivia denunció que había recibido amenazas de muerte tras las derrotas ante Venezuela y Chile, hasta el punto de que anunció su salida durante las últimas dos jornadas.

Al terminar su estadía en el país boliviano, regresó a Venezuela para ayudar a un equipo que es de su propiedad: Zulia FC, el mismo que en 2019 llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y que en la actualidad marcha último en el torneo local.