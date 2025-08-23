Barcelona gana a Vinotinto en el último minuto en el Atahualpa y se aferra a pelear por la etapa

Vinotinto recibe a Barcelona Sporting Club en el estadio Olímpico Atahualpa por una fecha mas del campeonato nacional LigaPro..API / DANIEL MOLINEROS

Barcelona ganó a Vinotinto 1-0 este sábado 23 de agosto del 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la por la Fecha 26 de la Liga Pro. Miguel Parrales en una de las últimas jugadas logró marcar el único tanto del partido para los tres puntos clave en la pelea por el primer lugar en la etapa.

Fue un cierre dramático y emocionante. A Barcelona se le escapaba los puntos y en uno de los tantos centros consiguió el tanto de la victoria que generó una locura en el estadio Atahualpa con gran presencia de hinchas amarillos.

Fue un partido con pocas oportunidades de gol. Barcelona con la igualdad se quedó con 45 puntos y puede perder el segundo lugar en la tabla de posiciones si Liga de Quito vence a El Nacional este domingo 24 de agosto del 2025.

En el primer tiempo, el equipo amarillo dirigido por el español Ismael Rescalvo no tuvo claridad en las ideas. Le costó generar jugadas de ataque. Vinotinto fue un plantel más ordenado y peligroso. De hecho, fue el equipo que mejores oportunidades generó sobre el arco.

El cuadro local del Vinotinto llegó al juego en el penúltimo lugar en la tabla y llegaba de perder en su visita a Deportivo Cuenca. Su complicada situación provocó la salida de Juan Grabowski y la llegada de Gabriel Schürrer al mando para debutar ante los amarillos.