Macará sorprende en Guayaquil y derrota 2-0 a Barcelona SC ; hubo malestar en los hinchas

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrentó a Macará por la fecha 25 de la LigaPro. Hinchas reclaman por el resultado del equipo

El estadio Banco Pichincha fue escenario de una dolorosa derrota para Barcelona SC en la fecha 25 de la LigaPro. Macará se impuso 2-0 al 'Ídolo' y se llevó tres puntos en condición de visitante, este domingo 17 de agosto del 2025.

La derrota de Barcelona provocó malestar en los hinchas toreros, quienes comenzaron a lanzar objetos al campo de juego. Esto obligó a detener el partido temporalmente.

Los hinchas mostraron su frustración ante el nivel del equipo. De hecho se escucharon cánticos como 'Que se vayan todos', desde las gradas del estadio de Barcelona.

El partido arrancó con dominio del 'Ídolo', que generó peligro a través de Janner Corozo y Miguel Parrales, pero la falta de puntería y la seguridad del arquero Cristian Correa evitaron que los locales se pusieran en ventaja.

En contrapartida, el conjunto ambateño apostó al contragolpe con Janpol Morales, quien intentó abrir el marcador en el arco de la zaga amarilla. El primer tiempo terminó sin goles.

El primer gol llegó a los 47 minutos del segundo tiempo. El argentino Maximiliano Juambeltz fue quien anotó una diana para adelantar a los celestes.

La estocada final llegó al minuto 82, cuando Jhon Jairo Jiménez marcó el segundo tanto para Macará. Este resultado fue el que desató la irá de los hinchas que acudieron al estadio para ver jugar a Barcelona.

Hubo quienes gritaban y otros lloraban por lo ocurrido. Los hinchas protestaron y pidieron la salida del director técnico, Ismael Rescalvo, por los malos resultados.

Con este triunfo, Macará suma 27 puntos y escala al puesto 12 de la tabla, mientras que Barcelona se queda en la tercera posición con 44 unidades. En la próxima jornada, los toreros visitarán a Vinotinto, mientras que los ambateños recibirán a Mushuc Runa.