Kendry Páez volverá a River Plate y se entrenará con el grupo de apartados esperando club

Kendry Páez afronta una nueva encrucijada en su carrera profesional tras la conclusión del Mundial 2026. Luego de finalizar su período de vacaciones posteriores a la participación de la selección ecuatoriana en la Copa del Mundo, el joven volante de 19 años de edad tiene fecha confirmada para reincorporarse al trabajo con el club argentino este lunes 27 de julio.

Sin embargo, el retorno de Páez a Buenos Aires no será para reintegrarse a la dinámica habitual de la plantilla profesional. La dirigencia del club de Núñez y el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet tomaron la firme decisión de rescindir de forma anticipada su contrato de préstamo, por lo que el jugador se sumará a los entrenamientos en el predio de Cantilo con el grupo de futbolistas apartados del primer equipo.

La determinación institucional responde al flojo semestre que completó el futbolista tricolor desde su llegada a comienzos de año. Durante su estadía con el cuadro millonario, Páez no logró consolidarse en la titularidad ni sostener la regularidad esperada, registrando un único gol y una asistencia en apenas 14 partidos disputados entre la Liga Profesional y torneos internacionales.

Junto a otros elementos que tampoco serán tenidos en cuenta para la segunda mitad del año —como Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño—, Kendry Páez trabajará de manera diferenciada a la espera de acordar su salida definitiva de la institución. La directiva busca interrumpir formalmente la cesión contractual para liberar cupos de extranjero y masa salarial en la reestructuración del plantel.

Ante este panorama, el futuro inmediato del mediocampista ofensivo queda enteramente bajo la gestión del Chelsea FC, institución poseedora de sus derechos económicos y federativos. El conjunto inglés se encuentra evaluando las alternativas del mercado para gestionar un nuevo préstamo a un club del fútbol europeo donde el ecuatoriano pueda sumar minutos y recuperar el ritmo futbolístico perdido.