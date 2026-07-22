Barcelona SC se aleja de la LigaPro 2026 tras tropiezos; ¿qué pasa con el ídolo canario?

La baja asistencia de hinchas al estadio Monumental Banco Pichincha se ha convertido en uno de los síntomas más evidentes de la profunda crisis que atraviesa Barcelona Sporting Club en la temporada 2026.

La constante inestabilidad en la cúpula dirigencial, sumada a los escándalos judiciales y a la falta de liquidez económica, ha fracturado la confianza de una hinchada que percibe un descuido alarmante en la gestión del proyecto deportivo.

La crisis deportiva del equipo se agravó recientemente tras tropezar 2-1 frente a Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 21 de la LigaPro 2026, dejando al descubierto severas falencias en la generación de juego y una preocupante fragilidad defensiva.

Dirigidos por César Farías, los toreros han quedado rezagados a 15 puntos del líder Independiente del Valle, lo que sumado a las estrepitosas caídas continentales como el 4-0 encajado ante Cruzeiro en la Libertadores confirma un desgaste futbolístico generalizado.

La falta de variantes colectivas e individualidades desequilibrantes evidencia que el bache del club va mucho más allá de un mal momento pasajero y refleja el golpe directo de la inestabilidad institucional en el rendimiento de la plantilla.

En todo este ambiente, el DT Farías reclamó por los atrasos en los sueldos de los jugadores. El estratega venezolano también ha confrontado a los hinchas por los reclamos.

Por ahora, el equipo torero apunta a no desprenderse de la pelea por el primer lugar. Sin embargo, la ventaja que ha tomado Independiente del Valle lo deja muy distante de la pelea.