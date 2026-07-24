¿Quién es Gustavo Álvarez, el nuevo entrenador de Liga de Quito?; Libertadores, el reto

Gustavo Álvarez, director técnico argentino de 53 años, es el nuevo estratega de Liga Deportiva Universitaria de Quito y llega en lugar de Tiago Nunes.

¿Quién es Álvarez? Con una trayectoria construida desde las bases del fútbol sudamericano, Álvarez inició su camino en el banquillo argentino dirigiendo a clubes como Temperley, Aldosivi —con quien logró el ascenso a la división de honor en 2018— y Patronato.

Posteriormente, su carrera tomó proyección internacional con pasos positivos por el balompié peruano al frente de Sport Boys y Atlético Grau, instituciones donde consolidó su reputación como un entrenador metódico, analítico y de gran disciplina táctica.

El punto más alto de su carrera como entrenador llegó durante su paso por la Primera División de Chile, país donde logró la consagración definitiva. En 2023 hizo historia al coronar campeón a Huachipato, rompiendo una sequía de más de una década para el club acerero.

Este éxito lo catapultó a la Universidad de Chile, donde ratificó su valía al levantar la Copa Chile 2024 y disputar los primeros lugares del torneo regular con un juego dinámico y de alta intensidad.

En el aspecto táctico, Álvarez se caracteriza por construir equipos flexibles y dominantes, capaces de adaptarse tanto a una línea de cuatro defensores como a esquemas con tres centrales y carrileros ofensivos.

Sus planteles destacan por la presión tras pérdida, el dinamismo en la circulación del balón y un notable orden defensivo. Estas virtudes encajan con la exigencia histórica de la hinchada de LDU, que demanda un fútbol colectivo con carácter, vocación ofensiva y solvencia en la altura de Quito.

El reto para el estratega argentino en el cuadro albo será inmediato y sin margen de error. Gustavo Álvarez asume la conducción del plantel con la obligación de pelear la etapa decisiva de la LigaPro y afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Mirassol brasileño.

La directiva universitaria confía en que la experiencia del técnico en torneos de eliminación directa y su capacidad para gestionar planteles competitivos sean los factores determinantes para cosechar nuevos títulos en la Casa Blanca.