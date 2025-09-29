Fixture completo del hexagonal por el título de la Liga Pro 2025: ¿quién ganará el título?
Independiente del Valle empieza la etapa con 10 puntos de ventaja sobre el escolta Barcelona. Se enfrentan en la primera fecha.
Independiente del Valle (azul y negro) es el gran candidato para lograr la corona del Campeonato Nacional.
Actualizada:
29 sep 2025 - 09:44
La gran pregunta en el hexagonal final por el título es: ¿algún equipo podrá descontar la distancia alcanzada por Independiente del Valle? El cuadro rayado es el gran favorito para alcanzar la corona. Llega al hexagonal final del torneo con una ventaja inmejorable: 10 puntos sobre el escolta Barcelona.
Independiente del Valle, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria, Universidad Católica, Orense y Libertad buscarán la corona en el hexagonal final. Los equipos mantendrán los puntos alcanzados en la primera etapa. Jugarán 10 fechas, en el formato todos contra todos, en partidos de ida y vuelta para dirimir al campeón y a los clasificados a la Copa Libertadores.
El hexagonal se jugará desde el fin de semana del 4 y 5 de octubre hasta el 21 de diciembre del 2025.
El calendario completo del hexagonal final por el título
FECHA 1 / 4 y 5 de octubre/ horarios por definir
- Barcelona vs Independiente del Valle
- Universidad Católica vs Liga Deportiva Universitaria
- Libertad vs Orense
FECHA 2/ 18 y 19 de octubre
- Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona
- Libertad vs Universidad Católica
- Orense vs Independiente del Valle
FECHA 3/ 25 y 26 de octubre
- Independiente del Valle vs Liga Deportiva Universitaria
- Orense vs Universidad Católica
- Barcelona vs Libertad
FECHA 4/ 1 y 2 de noviembre
- Libertad vs Independiente del Valle
- Liga Deportiva Universitaria vs Orense
- Universidad Católica vs Barcelona
FECHA 5/ 8 y 9 de noviembre
- Independiente del Valle vs Universidad Católica
- Liga Deportiva Universitaria vs Libertad
- Orense vs Barcelona
FECHA 6/ 22 y 23 de noviembre
- Independiente del Valle vs Orense
- Barcelona vs Liga Deportiva Universitaria
- Universidad Católica vs Libertad
FECHA 7/ 29 y 30 de noviembre
- Liga Deportiva Universitaria vs Independiente del Valle
- Universidad Católica vs Orense
- Libertad vs Barcelona
FECHA 8/ 6 y 7 de diciembre
- Independiente del Valle vs Libertad
- Barcelona vs Universidad Católica
- Orense vs Liga Deportiva Universitaria
FECHA 9/ 13 y 14 de diciembre
- Universidad Católica vs Independiente del Valle
- Libertad vs Liga Deportiva Universitaria
- Barcelona vs Orense
FECHA 10/ 20 y 21 de diciembre
- Orense vs Libertad
- Liga Deportiva Universitaria vs Universidad Católica
- Independiente del Valle vs Barcelona
