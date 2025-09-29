Fixture completo del hexagonal por el título de la Liga Pro 2025: ¿quién ganará el título?

Independiente del Valle (azul y negro) es el gran candidato para lograr la corona del Campeonato Nacional.

La gran pregunta en el hexagonal final por el título es: ¿algún equipo podrá descontar la distancia alcanzada por Independiente del Valle? El cuadro rayado es el gran favorito para alcanzar la corona. Llega al hexagonal final del torneo con una ventaja inmejorable: 10 puntos sobre el escolta Barcelona.

Independiente del Valle, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria, Universidad Católica, Orense y Libertad buscarán la corona en el hexagonal final. Los equipos mantendrán los puntos alcanzados en la primera etapa. Jugarán 10 fechas, en el formato todos contra todos, en partidos de ida y vuelta para dirimir al campeón y a los clasificados a la Copa Libertadores.

El hexagonal se jugará desde el fin de semana del 4 y 5 de octubre hasta el 21 de diciembre del 2025.

El calendario completo del hexagonal final por el título

FECHA 1 / 4 y 5 de octubre/ horarios por definir

Barcelona vs Independiente del Valle

Universidad Católica vs Liga Deportiva Universitaria

Libertad vs Orense

FECHA 2/ 18 y 19 de octubre

Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona

Libertad vs Universidad Católica

Orense vs Independiente del Valle

FECHA 3/ 25 y 26 de octubre

Independiente del Valle vs Liga Deportiva Universitaria

Orense vs Universidad Católica

Barcelona vs Libertad

FECHA 4/ 1 y 2 de noviembre

Libertad vs Independiente del Valle

Liga Deportiva Universitaria vs Orense

Universidad Católica vs Barcelona

FECHA 5/ 8 y 9 de noviembre

Independiente del Valle vs Universidad Católica

Liga Deportiva Universitaria vs Libertad

Orense vs Barcelona

FECHA 6/ 22 y 23 de noviembre

Independiente del Valle vs Orense

Barcelona vs Liga Deportiva Universitaria

Universidad Católica vs Libertad

FECHA 7/ 29 y 30 de noviembre

Liga Deportiva Universitaria vs Independiente del Valle

Universidad Católica vs Orense

Libertad vs Barcelona

FECHA 8/ 6 y 7 de diciembre

Independiente del Valle vs Libertad

Barcelona vs Universidad Católica

Orense vs Liga Deportiva Universitaria

FECHA 9/ 13 y 14 de diciembre

Universidad Católica vs Independiente del Valle

Libertad vs Liga Deportiva Universitaria

Barcelona vs Orense

FECHA 10/ 20 y 21 de diciembre