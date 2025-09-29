Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
LigaPro

Fixture completo del hexagonal por el título de la Liga Pro 2025: ¿quién ganará el título?

Independiente del Valle empieza la etapa con 10 puntos de ventaja sobre el escolta Barcelona. Se enfrentan en la primera fecha. 

Independiente del Valle (azul y negro) es el gran candidato para lograr la corona del Campeonato Nacional.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 sep 2025 - 09:44

Unirse a Whatsapp

La gran pregunta en el hexagonal final por el título es: ¿algún equipo podrá descontar la distancia alcanzada por Independiente del Valle? El cuadro rayado es el gran favorito para alcanzar la corona. Llega al hexagonal final del torneo con una ventaja inmejorable: 10 puntos sobre el escolta Barcelona

Independiente del Valle, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria, Universidad Católica, Orense y Libertad buscarán la corona en el hexagonal final. Los equipos mantendrán los puntos alcanzados en la primera etapa. Jugarán 10 fechas, en el formato todos contra todos, en partidos de ida y vuelta para dirimir al campeón y a los clasificados a la Copa Libertadores

El hexagonal se jugará desde el fin de semana del 4 y 5 de octubre hasta el 21 de diciembre del 2025.

El calendario completo del hexagonal final por el título

FECHA 1 /  4 y 5 de octubre/ horarios por definir

  • Barcelona vs Independiente del Valle
  • Universidad Católica vs Liga Deportiva Universitaria
  • Libertad vs Orense

FECHA 2/ 18 y 19 de octubre

  • Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona
  • Libertad vs Universidad Católica
  • Orense vs Independiente del Valle

FECHA 3/ 25 y 26 de octubre

  • Independiente del Valle vs Liga Deportiva Universitaria 
  • Orense vs Universidad Católica 
  • Barcelona vs Libertad

FECHA 4/  1 y 2 de noviembre

  • Libertad vs Independiente del Valle
  • Liga Deportiva Universitaria vs Orense
  • Universidad Católica vs Barcelona 

FECHA 5/  8 y 9 de noviembre

  • Independiente del Valle vs Universidad Católica
  • Liga Deportiva Universitaria vs  Libertad 
  • Orense vs Barcelona 

FECHA 6/  22 y 23 de noviembre

  • Independiente del Valle vs Orense
  • Barcelona vs Liga Deportiva Universitaria 
  • Universidad Católica vs Libertad 

FECHA 7/  29 y 30 de noviembre

  • Liga Deportiva Universitaria vs Independiente del Valle 
  • Universidad Católica vs Orense 
  • Libertad vs Barcelona 

FECHA 8/  6 y 7 de diciembre

  • Independiente del Valle vs  Libertad 
  • Barcelona vs Universidad Católica
  • Orense vs Liga Deportiva Universitaria 

FECHA 9/  13 y 14 de diciembre

  • Universidad Católica vs Independiente del Valle 
  • Libertad vs Liga Deportiva Universitaria 
  • Barcelona vs  Orense

FECHA 10/ 20 y 21 de diciembre

  • Orense vs Libertad
  • Liga Deportiva Universitaria vs Universidad Católica
  • Independiente del Valle vs Barcelona 

Te puede interesar