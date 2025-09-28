Campeonato nacional: así quedaron definidos los cupos para el título y el descenso

Seis equipos disputarán la siguiente fase por el título de campeonato nacional.

Terminó la primera fase de la LigaPro y los equipos clasificados al hexagonal por el título están definidos. Lo mismo con los seis cuadros que se enfrentarán por un cupo para la Copa Sudamericana y los cuatro que pelearán por no descender.

Este domingo 28 de septiembre de 2025 se jugaron cinco partidos en horario unificado. Las emociones permanecieron a flor de piel.

Los seis primeros lugares quedaron de la siguiente manera:

Independiente del Valle: 64 puntos

Barcelona: 54 puntos

Liga de Quito: 51 puntos

U. Católica: 49 puntos

Orense: 47 puntos

Libertad: 46 puntos

Estos seis equipos se clasificaron al hexagonal final para enfrentarse por el título de campeón. Entre ellos jugarán 10 fechas de ida y vuelta para definir un ganador del torneo.

El segundo hexagonal quedó de la siguiente manera:

Deportivo Cuenca: 46 puntos

Emelec: 42 puntos

Aucas: 41 puntos

Macará: 38 puntos

El Nacional: 34 puntos

Delfín: 31 puntos

Estos seis equipos se enfrentarán por un cupo a la Copa Sudamericana.

Cuatro equipos se enfrentarán por no descender a la Serie B. Estos quedaron de la siguiente manera: