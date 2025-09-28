Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

Campeonato nacional: así quedaron definidos los cupos para el título y el descenso

Desde el 5 de octubre se jugará el hexagonal final por el título de la LigaPro. Cuatro clubes se juegan el descenso a la Serie B del fútbol.

Seis equipos disputarán la siguiente fase por el título de campeonato nacional.

X

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 sep 2025 - 20:52

Unirse a Whatsapp

Terminó la primera fase de la LigaPro y los equipos clasificados al hexagonal por el título están definidos. Lo mismo con los seis cuadros que se enfrentarán por un cupo para la Copa Sudamericana y los cuatro que pelearán por no descender.

Este domingo 28 de septiembre de 2025 se jugaron cinco partidos en horario unificado. Las emociones permanecieron a flor de piel.

Los seis primeros lugares quedaron de la siguiente manera:

  • Independiente del Valle: 64 puntos
  • Barcelona: 54 puntos
  • Liga de Quito: 51 puntos
  • U. Católica: 49 puntos
  • Orense: 47 puntos
  • Libertad: 46 puntos

Estos seis equipos se clasificaron al hexagonal final para enfrentarse por el título de campeón. Entre ellos jugarán 10 fechas de ida y vuelta para definir un ganador del torneo.

El segundo hexagonal quedó de la siguiente manera:

  • Deportivo Cuenca: 46 puntos
  • Emelec: 42 puntos
  • Aucas: 41 puntos
  • Macará: 38 puntos
  • El Nacional: 34 puntos
  • Delfín: 31 puntos

Estos seis equipos se enfrentarán por un cupo a la Copa Sudamericana.

Cuatro equipos se enfrentarán por no descender a la Serie B. Estos quedaron de la siguiente manera:

  • Técnico Universitario: 28 puntos
  • Vinotinto: 27 puntos
  • Mushuc Runa: 27 puntos
  • Manta F.C.: 26 puntos

