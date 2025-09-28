Campeonato nacional: así quedaron definidos los cupos para el título y el descenso
Desde el 5 de octubre se jugará el hexagonal final por el título de la LigaPro. Cuatro clubes se juegan el descenso a la Serie B del fútbol.
Seis equipos disputarán la siguiente fase por el título de campeonato nacional.
28 sep 2025 - 20:52
Terminó la primera fase de la LigaPro y los equipos clasificados al hexagonal por el título están definidos. Lo mismo con los seis cuadros que se enfrentarán por un cupo para la Copa Sudamericana y los cuatro que pelearán por no descender.
Este domingo 28 de septiembre de 2025 se jugaron cinco partidos en horario unificado. Las emociones permanecieron a flor de piel.
Los seis primeros lugares quedaron de la siguiente manera:
- Independiente del Valle: 64 puntos
- Barcelona: 54 puntos
- Liga de Quito: 51 puntos
- U. Católica: 49 puntos
- Orense: 47 puntos
- Libertad: 46 puntos
Estos seis equipos se clasificaron al hexagonal final para enfrentarse por el título de campeón. Entre ellos jugarán 10 fechas de ida y vuelta para definir un ganador del torneo.
El segundo hexagonal quedó de la siguiente manera:
- Deportivo Cuenca: 46 puntos
- Emelec: 42 puntos
- Aucas: 41 puntos
- Macará: 38 puntos
- El Nacional: 34 puntos
- Delfín: 31 puntos
Estos seis equipos se enfrentarán por un cupo a la Copa Sudamericana.
Cuatro equipos se enfrentarán por no descender a la Serie B. Estos quedaron de la siguiente manera:
- Técnico Universitario: 28 puntos
- Vinotinto: 27 puntos
- Mushuc Runa: 27 puntos
- Manta F.C.: 26 puntos
