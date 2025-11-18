Católica vs Libertad e Independiente vs Orense por la cancha de Teleamazonas

Partido entre Libertad e Independiente del Valle el pasado 3 de noviembre por el campeonato ecuatoriano.

Universidad Católica enfrenta a Libertad e Independiente del Valle enfrenta a Orense, dos grandes partidos con equipos de jerarquía que usted no se lo puede perder. En vivo y en señal abierta para todo el Ecuador por la cancha de Teleamazonas.

El primero, entre Universidad Católica y Libertad de Loja, se jugará el viernes 21 de noviembre a las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El 'trencito azul' busca un cupo a la Copa Libertadores, mientras que el equipo lojano busca salir de una pésima racha de tres derrotas consecutivas, que lo está dejando como último de su grupo.

El cuadro capitalino viene de vencer a los 'rayados del valle' en condición de visita por un marcador de 2-0, tras dominar a un Independiente que no encontraba la manera de llegar al arco de su rival.

El segundo partido, entre Independiente del Valle y Orense se jugará el domingo 23 de noviembre a las 18:00. Un triunfo del 'Matagigantes' lo dejaría muy cerca del título nacional, saben que una victoria es fundamental para alejarse de Liga de Quito y Barcelona, que ocupan el segundo y tercer casillero, respectivamente.

Por otro lado, Orense viene de dos duras derrotas en este hexagonal final y quieren sumar puntos en condición de visita pero tienen un rival muy complicado.