Clásico del Astillero: atractivo de la fecha 18 de LigaPro; dos cotejos por Teleamazonas

La LigaPro 2026 regresa con momentos claves de definiciones absolutas en la decimoctava jornada este viernes. La atención futbolero se concentrará en el Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec que cerrará la programación el domingo por la tarde, un compromiso que no solo pone en juego el orgullo de Guayaquil, sino también la urgencia de sumar tres puntos vitales para las aspiraciones de Barcelona y Emelec en la tabla de posiciones.

El telón de la fecha se abrirá en Ibarra, donde la Universidad Católica buscará consolidar su buen momento frente a Leones del Norte, seguido por el siempre intenso clásico ambateño entre Técnico Universitario y Macará en el Bellavista

Programación Oficial - Fecha 18 (LigaPro 2026) Día Hora Partido Estadio / Ciudad Viernes 10 de julio 17:00 Leones del Norte vs. Universidad Católica Olímpico de Ibarra Viernes 10 de julio 19:15 Técnico Universitario vs. Macará Bellavista (Ambato) Sábado 11 de julio 12:00 Manta FC vs. Orense SC Jocay (Manta) Sábado 11 de julio 14:10 Mushuc Runa vs. Independiente del Valle Echaleche (Ambato) Sábado 11 de julio 18:00 Guayaquil City vs. Delfín SC Christian Benítez (Guayaquil) Domingo 12 de julio 12:00 Liga de Quito vs. Libertad FC Rodrigo Paz Delgado (Quito) Domingo 12 de julio 14:15 Deportivo Cuenca vs. Aucas Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) Domingo 12 de julio 18:10 Emelec vs. Barcelona SC George Capwell (Guayaquil)

La jornada del sábado continuará la alta tensión con el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en el Echaleche, un escenario complejo donde los 'rayados' intentarán no ceder terreno en la pelea por el liderato.

Por su parte, el campeón vigente Liga de Quito recibirá a Libertad FC en el estadio Rodrigo Paz Delgado durante el mediodía del domingo, con la clara obligación de quedarse con la victoria ante su hinchada. Ambos partidos serán transmitidos por la señal de Teleamazonas.

Mientras tanto, Deportivo Cuenca y Aucas protagonizarán un duelo de pronóstico reservado en el Alejandro Serrano Aguilar, sirviendo como la antesala perfecta para el plato fuerte de la jornada en el estadio George Capwell.

Tabla de Posiciones - LigaPro 2026 Pos. Equipo PJ Pts 1 Independiente del Valle 17 43 2 Universidad Católica 17 32 3 Liga de Quito 17 32 4 Barcelona SC 17 29 5 Deportivo Cuenca 17 26 6 Aucas 17 25 7 Emelec 17 24 8 Orense SC 17 23 9 Guayaquil City 17 22 10 Macará 17 21 11 Técnico Universitario 17 19 12 Delfín SC 17 18 13 Mushuc Runa 17 16 14 Leones del Norte 17 14 15 Manta FC 17 12 16 Libertad FC 17 10

Con ocho compromisos distribuidos a lo largo del fin de semana, esta fecha promete alterar de forma significativa tanto la parte alta de la clasificación como la zona de descenso.

Los cuerpos técnicos han trabajado a contrarreloj durante la semana para definir sus once titulares y ajustar los detalles tácticos de una jornada que promete emociones fuertes y estadios con marcos de público importantes.