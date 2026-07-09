Clásico del Astillero: atractivo de la fecha 18 de LigaPro; dos cotejos por Teleamazonas
El sábado, Mushuc Runa se mide con Independiente y el domingo, LDU vs. Libertad. Ambos partidos serán transmitidos por Teleamazonas.
Jhonny Quiñónez selló desde el punto penal el triunfo de Barcelona SC.
Barcelona SC.
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Actualizado:
09 jul 2026 - 21:28
La LigaPro 2026 regresa con momentos claves de definiciones absolutas en la decimoctava jornada este viernes. La atención futbolero se concentrará en el Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec que cerrará la programación el domingo por la tarde, un compromiso que no solo pone en juego el orgullo de Guayaquil, sino también la urgencia de sumar tres puntos vitales para las aspiraciones de Barcelona y Emelec en la tabla de posiciones.
El telón de la fecha se abrirá en Ibarra, donde la Universidad Católica buscará consolidar su buen momento frente a Leones del Norte, seguido por el siempre intenso clásico ambateño entre Técnico Universitario y Macará en el Bellavista
La jornada del sábado continuará la alta tensión con el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en el Echaleche, un escenario complejo donde los 'rayados' intentarán no ceder terreno en la pelea por el liderato.
Por su parte, el campeón vigente Liga de Quito recibirá a Libertad FC en el estadio Rodrigo Paz Delgado durante el mediodía del domingo, con la clara obligación de quedarse con la victoria ante su hinchada. Ambos partidos serán transmitidos por la señal de Teleamazonas.
Mientras tanto, Deportivo Cuenca y Aucas protagonizarán un duelo de pronóstico reservado en el Alejandro Serrano Aguilar, sirviendo como la antesala perfecta para el plato fuerte de la jornada en el estadio George Capwell.
Con ocho compromisos distribuidos a lo largo del fin de semana, esta fecha promete alterar de forma significativa tanto la parte alta de la clasificación como la zona de descenso.
Los cuerpos técnicos han trabajado a contrarreloj durante la semana para definir sus once titulares y ajustar los detalles tácticos de una jornada que promete emociones fuertes y estadios con marcos de público importantes.
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