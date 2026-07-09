Miguel Montalvo asume la presidencia de Barcelona SC tras orden de prisión contra Antonio Álvarez

Barcelona Sporting Club oficializó este jueves la subrogación en su directiva principal, designando a Miguel Montalvo Arias como el nuevo presidente encargado de la institución. La decisión se tomó de forma inmediata tras conocerse la situación judicial de Antonio Alvarez, quien se ve obligado a dejar sus funciones debido a las investigaciones en curso que enfrenta a nivel legal.

La salida temporal de Álvarez responde a la reciente revocatoria de sus medidas sustitutivas y el dictamen de prisión preventiva en el marco del denominado 'Caso Goleada'. Ante este panorama de fuerza mayor, el directorio del conjunto canario activó los protocolos estatutarios pertinentes para evitar un vacío de poder y garantizar la representación legal del equipo más popular del país.

Miguel Montalvo, quien hasta la fecha se desempeñaba como el primer vicepresidente financiero de la institución, asume el mando con plenas facultades administrativas y deportivas. No es la primera vez que el dirigente afronta esta responsabilidad en el presente año, puesto que ya lideró la subrogación del club entre los meses de febrero y abril bajo un contexto similar de inestabilidad institucional.

A través de un comunicado oficial expuesto en sus canales digitales, la dirigencia torera enfatizó que todas las actividades operativas, formativas y del primer plantel masculino se mantienen bajo absoluta normalidad. Con este movimiento, Barcelona SC busca blindar su entorno institucional y enfocarse por completo en la planificación deportiva para el reinicio de las competencias locales.