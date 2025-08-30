Claudio Spinelli se revaloriza en Independiente del Valle y es una de las figuras de la Liga Pro

Claudio Spinelli celebra uno de los 18 goles que conquistó con Independiente del Valle, en esta temporada.

Claudio Spinelli es la inversión más rentable del año en Independiente del Valle. El 22 de enero del 2025, el cuadro rayado anunció su llegada apelando al humor. Aprovechando su viaje de pretemporada a Uruguay, el equipo presentó al goleador desde una tienda de mates y recuerdos del sur del Continente.

El delantero tiene 33 partidos con el equipo rayado. La cifra alcanza la Liga Pro, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Marcó 18 anotaciones y proporcionó dos asistencias. Cifras importantes que lo han vuelto un ariete codiciado.

En la jornada del sábado 30 de agosto del 2025, Spinelli lidera el ataque de los rayados en su partido ante Técnico Universitario. El juego se transmite por Teleamazonas, en vivo y en señal nacional, desde las 13:55. Fútbol para todos.

La incidencia de Spinelli, a quien sus compañeros de IDV apodaron Thor, y sus goles lo han revalorizado. En enero del 2025, su tasación era de USD 350.000, cuando formaba parte del Defensor Sporting de Uruguay.

Su campaña en IDV ahora lo ubica con un valor de mercado de USD 800.000. El gerente deportivo de los rayados, Luis Fernando Saritama, lo tenía en el radar desde hace dos años, cuando aún era gerente deportivo de Deportivo Cuenca.

Spinelli también estaba en el radar de Independiente del Valle. El Departamento de Scouts lo tenía visto como una posibilidad, por sus excelentes indicadores en el Defensor uruguayo. 'Sari' llegó en este año a IDV y cuando el técnico Javier Rabanal le dijo que buscaban un jugador, el gerente pensó en el argentino.

En sus siete meses en Ecuador, Spinelli se volvió fan de las frutas y de los jugos. Le sorprendió la cantidad y variedad de estos alimentos disponibles en el país. El goleador vive un momento dulce y quiere demostrarlo en el partido ante el 'Rodillo Rojo', en el partido que usted mirará por Teleamazonas.