Estos son los planes de José David Jiménez como presidente de Emelec por cuatro años

Emelec cerró un ciclo de inestabilidad administrativa. En las instalaciones del Estadio Capwell, los socios ratificaron a la lista encabezada por José David Jiménez, quien toma las riendas del equipo eléctrico.

Jiménez, exministro de Deporte, llega para ocupar el vacío que dejó la anulada gestión de Jorge Guzmán. Su directiva no llega sola: la presencia de Christian Noboa en el equipo de trabajo es la gran apuesta para tender un puente entre la oficina y el camerino, aportando el conocimiento de quien hasta hace poco vestía de corto.

Tras oficializarse su triunfo, Jiménez habló: "Muy felices. Gracias a todos los socios que vinieron al estadio a votar", dijo. Además calificó el día como un paso fundamental para "recuperar la institucionalidad" del Bombillo.

Su discurso se alejó de las promesas vacías para enfocarse en un objetivo claro: que el club vuelva a funcionar como una entidad organizada y profesional.El proyecto deportivo: Vicente Sánchez y nuevos fichajes

A pesar de que hoy fue la posesión oficial, la nueva directiva llevaba semanas adelantando trabajo. Con la certeza de ser la única opción en las urnas, Jiménez y Noboa ya definieron que Vicente Sánchez sea el encargado de dirigir al primer plantel.

El técnico uruguayo ya tiene a su disposición a los refuerzos que llegaron en los últimos días, quienes ya entrenan en el Polideportivo de los Samanes para recuperar el tiempo perdido durante los meses de acefalía.

El proceso electoral estuvo acompañado por un discurso reiterado entre los socios: la necesidad de orden, transparencia y planificación.

Jiménez, durante su campaña, planteó como ejes centrales la reestructuración financiera, el fortalecimiento de las divisiones formativas y la conformación de un proyecto deportivo sostenible.

También ofreció trabajar en la recuperación de la credibilidad institucional y en el acercamiento con la hinchada, un factor determinante en la identidad del club guayaquileño.