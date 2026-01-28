¿Quién es Darío Benedetto, el delantero argentino que llegará a Barcelona en el 2026?

El “Pipa” Benedetto refuerza a Barcelona SC y será la gran atracción de la Noche Amarilla.

Barcelona no se queda a atrás en la contratación de una figura para el 2026. Después que Liga de Quito anunciara la llegada de Deyverson, Barcelona anunció la llegada de otra estrella del fútbol sudamericano: Darío 'Pipa' Benedetto.

El delantero argentino Darío Benedetto será jugador de Barcelona en la temporada 2026. El anuncio lo confirmó David Álvarez, presidente de la Comisión de fútbol del club, quien anunció el arribo del atacante de 35 años para reforzar la ofensiva.

“Necesitábamos un delantero. Benedetto está confirmado para Barcelona”, señaló Álvarez en diálogo con radio Caravana, tras las salidas del uruguayo Octavio Rivero y el retiro de Felipe Caicedo.

La llegada del atacante que defendió la camiseta de Boca es un pedido del entrenador venezolano César Farías, quien ya lo dirigió entre 2013 y 2014 en Xolos de Tijuana. Ese antecedente fue clave para que el DT apostara nuevamente por el argentino como referencia ofensiva.

“Benedetto viene jugando. El problema es que no se le han dado los goles, pero estamos seguros de que los va a hacer”, sostuvo Álvarez, al marcar diferencias con el caso de Caicedo, a quien calificó como una apuesta mayor por su inactividad.

En la última temporada, Benedetto defendió los colores de Newell’s Old Boys, donde tuvo nueve partidos sin anotar goles. Su último gol oficial data del 5 de febrero de 2024, con la camiseta de Boca Juniors, ante Tigre.

Según el dirigente, el sueldo no será alto. “No es de 10 000 dólares mensuales. Benedetto va a ganar menos que un delantero ecuatoriano”, explicó Álvarez. Con experiencia internacional y la confianza plena del cuerpo técnico, Darío Benedetto inicia un nuevo desafío en Barcelona, con la misión de recuperar su mejor versión y aportar goles en la temporada 2026.