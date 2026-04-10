Delfín sufre, pero gana 1-0 a Liga de Quito en la apertura de la fecha 8 del campeonato

En el estadio Jocay, Delfín recibe a Liga de Quito, en un partido por la Fecha 8 - Primera Etapa, del Campeonato Nacional de Fútbol.

La fecha 8 del campeonato nacional comenzó con una victoria del Delfín ante Liga de Quito 1-0 este viernes 10 de abril del 2026 en el estadio Jocay de Manta. El único tanto del partido lo anotó Erick Mendoza, a los 14 minutos del primer tiempo.

Los albos decepcionan en el campeonato nacional. Llegaba con la motivación del triunfo logrado en Libertadores y con la necesidad de ganar puntos tras la caída en su casa ante Barcelona en la fecha pasada del campeonato, pero volvió a caer.

La 'U' es un equipo que no halla la idea de juego. En el segundo tiempo, el equipo albo buscó el tanto del empate, pero no contó con suerte. En una de las últimas jugadas clave, Janner Corozo remató y la pelota impactó en el poste.

A pesar de la insistencia para lograr la igualdad no pudo y volvió a ceder puntos claves. Se está quedando atrás en la pelea por los primeros lugares. Delfín, en cambio, logró sumar tres puntos y hubo alegría del equipo cetáceo.

Así alineará Liga de Quito

Gonzalo Valle

Josue Cuero

Gian Allala

Luis Segovia

Leonel Quiñónez

Yerlin Quiñónez

Jesús Pretell

Gabriel Villamil

Alejandro Tobar

Jeison Medina

Deyverson Silva

Así alineará el Delfín ante LDU