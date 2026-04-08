Sin Di María, Rosario Central recibe al campeón ecuatoriano, Independiente del Valle

El argentino Rosario Central recibirá este jueves 9 de abril del 2026 al vigente campeón del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle, sin su principal figura, Ángel Di María, en un duelo que abrirá el grupo H de la Copa Libertadores, que integran también el paraguayo Libertad y el venezolano Universidad Central.

El partido se jugará en el estadio 'Gigante de Arroyito' desde las 17:00 (hora de Ecuador), y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El 'Canalla', que viene de vencer por 2-1 a Atlético Tucumán, llega en un buen momento futbolístico y se ubica en la cuarta posición de la zona B del Torneo Apertura argentino, con 21 unidades tras disputarse doce jornadas.

El equipo conducido por Jorge Almirón presenta un importante poderío ofensivo, con Alejo Véliz como centrodelantero y el colombiano Jaminton Campaz como amenaza permanente por la banda izquierda.

El gran ausente este jueves será Ángel Di María, multicampeón con la selección argentina y máxima figura del fútbol local, que se encuentra lesionado desde finales del mes pasado.

Pese a esto, el 'Fideo' se mantiene aún como máximo goleador del equipo en 2026, con cuatro anotaciones.

Por su parte, el 'Matagigantes' viene de vencer por 2-0 a Orense y llega al duelo del jueves como líder indiscutido de la Liga Pro, con 16 unidades tras disputar siete encuentros.

Si bien el equipo dirigido por Joaquín Papa ya no cuenta con sus máximos goleadores de la temporada pasada -los argentinos Claudio Spinelli y Michael Hoyos-, en el comienzo del actual torneo ecuatoriano ha logrado mantener su poderío ofensivo gracias al aporte de Djorkaeff Reasco y del paraguayo Carlos González.

Los Rayados del Valle emprendieron su viaje desde Quito a Buenos Aires la tarde del martes 7 de abril.

En paralelo con el choque entre argentinos y ecuatorianos, Universidad Central recibirá en Caracas a Libertad, en la apertura de un grupo que no tiene un claro favorito. EFE