Deudas y juicios con el IESS, SRI y otros acreedores aprietan a El Nacional; hay balances en rojo

El Nacional atraviesa otro año de una crisis profunda. El equipo que ostenta 13 títulos en el fútbol ecuatoriano vuelve a sentir la asfixia de las deudas y los reclamos. La directiva ha vuelto a pasar sufrimientos cada semana porque los pagos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hay reclamos permanentes.

A pesar de los problemas, el equipo quiere cerrar el año logrando buenos resultados. El rojo recibe a Emelec por el segundo hexagonal y usted podrá ver el partido en la cancha de Teleamazonas.

Aunque en el inicio de la gestión de Marco Pazos, el presidente del equipo criollo, se apuntaba a reducir el déficit, eso está lejos de cumplirse. Ahora, en un balance rápido, el cálculo del déficit bordea los 12 millones de dólares.

Ahora los problemas siguen allí. El propio presidente Pazos confirmó que fueron sancionados con la pérdida de tres puntos en la Liga Pro por no pagar una deuda pendiente. El plazo venció. “Nos llegó una notificación de USD 60 000 que pese a los esfuerzos no pudimos cancelar. Me apena mucho tener que perder tres puntos”, explicó.

Pazos reconoció el mal momento de la institución y agregó que “todas las semanas es un sufrimiento pagar deudas”. Otra vez, el club está complicado con las amenazas de sanciones en la FEF. La lista de acreedores ya no quiere esperar y presionan por los pagos.

El Servicio de Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una larga lista de jugadores y entrenadores están en espera de los pagos.

Leandro Simbaña, fisioterapeuta, y Manuel 'Loco' Cortéz, ex utilero, están en la lista de los que esperan recibir su pago. El año se cerrará para los puros criollos con problemas y sin cupo a un torneo internacional.