LigaPro

El Nacional anunció la desvinculación de Anthony Bedoya y David Cabezas

Los dos futbolistas, que habrían recibido intimidaciones, fueron separados del equipo. Se llegó a acuerdos contractuales.

El golero David Cabezas quedó fuera del cuadro criollo.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

23 oct 2025 - 12:49

El Nacional informó la desvinculación de David Cabezas y Anthony Bedoya, golero y defensa central del equipo militar. El anuncio se produjo el jueves 23 de octubre del 2025, a través de sus redes sociales. 

"El Nacional informa a su fiel hinchada que se han finiquitado las relaciones contractuales conforme a los  términos establecidos por mutuo acuerdo con los  futbolistas David Estalin Cabezas Medina y Anthony Patricio Bedoya Caicedo", informó el club en su comuncado.

El cuadro militar agregó que  lo que se busca es "velar por la transparencia, el bienestar y la grandeza deportiva". Los jugadores denunciaron que habían recibido intimidaciones de grupos criminales para disminuir su rendimiento deportivo y alterar los  resultados de los partidos. 

Cabezas y Bedoya jugaron por última vez, con la camiseta criolla, el 21 de septiembre del 2025. El Nacional cayó 4-0 ante Emelec, en un partido en el que ambos tuvieron una mala actuación. 

Ambos continuaron entrenándose con el equipo, pero nunca más formaron parte de una convocatoria para un partido. Desde entonces, el club y los futbolistas buscaban un acuerdo para terminar el contrato que los unía. 

