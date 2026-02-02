LDU tiene listo los detalles para la 'Noche Blanca' en el Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito es uno de los equipos del fútbol ecuatoriano que más fichajes ha realizado y hay contrataciones sonadas. Ahora, LDU prepara su fiesta de presentación de la plantilla 2026. El ‘Rey de Copas’ vivirá su fiesta el sábado 7 de febrero en la fiesta de la Noche Blanca.

En ese evento de show, música, luces y goles se presentará el plantel a la hinchada. Jugadores como Luis Segovia, Alejandro Tobar, Janner Corozo, Jesús Pretell y el atacante brasileño Deyverson serán parte de los rostros nuevos que presentará la directiva a los hinchas albos.

En este partido de presentación, los 'albos' se enfrentarán a Always Ready, equipo boliviano que ya jugó contra Liga en la Copa Sudamericana de 2024. En esa ocasión, el plantel que dirigía 'Vitamina' Sánchez, superó al cuadro boliviano (4-3).

El partido en el estadio Municipal de El Alto es recordado por un percance que involucró al arquero Alexander Domínguez, quien agredió a un miembro del cuerpo técnico de Always Ready y al arquero ecuatoriano le significó una suspensión de seis partidos en torneos Conmebol.

El partido de presentación de este año será un reto luego de lo que se vivió en la presentación del 2025 con la presencia de Edgardo Bauza y todas las glorias del club.

Venta de entradas al show de LDU

La preventa para hinchas que cuentan con su tarjeta 'Liguista' se habilitó con tiempo. Hasta el momento, Liga ha vendido alrededor de 4.500 tarjetas 'Liguista' para esta temporada.

Para la hinchada y público general que no cuenta con la tarjeta, la venta iniciará el 3 de febrero y la venta física estará disponible el 7 de febrero en la boletería del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los hinchas de Liga de Quito podrán adquirir sus boletos de manera 'online' en Superticket. Precios de las entradas para la Noche Blanca