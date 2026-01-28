Estos son los juegos amistosos que tendrá Liga de Quito en su preparación para el 2026

Liga de Quito tiene un plan de pretemporada antes del inicio de los torneos 2026 con varios amistosos confirmados. El equipo albo tiene el objetivo claro de volver a pelear la Copa Libertadores y buscar otro título en el campeonato local.

LDU dio a conocer este miércoles 28 de enero su plan de pretemporada. A través de sus redes sociales, la U confirmó los cinco partidos amistosos que disputará antes del arranque oficial de las competencias, como parte de su preparación física y futbolística.

El primer ensayo de la ‘U’ ya se disputó. La ‘U’ venció 4-1 a Independiente Juniors en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el martes 27 de enero. Tras el primer amistoso, el ‘Rey de Copas’ continuará con su preparación con más duelos.

Según la planificación, la ‘U’ jugará este sábado 31 de enero ante el Manta FC. Luego, está previsto que el partido de presentación en la denominada Noche Blanca 2026 ante Always Ready sea el 7 de febrero. Será el primero equipo boliviano en disputar la tradicional presentación alba en el Rodrigo Paz Delgado.

El miércoles 11 de febrero jugará ante Mushuc Runa y el viernes 14 de febrero se medirá ante Técnico Universitario.