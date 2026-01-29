Gonzalo Valle fue trasladado al Centro de Alto Rendimiento de Liga por orden judicial

El arquero de Liga de Quito debe cumplir 20 días de prisión por conducir en estado de embriaguez.

El arquero de Liga Universitaria de Quito, Gonzalo Valle, fue trasladado al Centro de Alto Rendimiento de Liga para que continúe con la recuperación de su lesión, según una sentencia judicial que se conoció este jueves 29 de enero del 2026.

Valle fue detenido el pasado viernes 23 de enero por una infracción de tránsito, por la que se le aplicó una sanción de 20 días de prisión y una multa económica.

Sin embargo, la defensa de Valle solicitó que el golero sea excarcelado argumentando que debe cumplir con un tratamiento para recuperarse de una lesión en su rodilla que sufrió en octubre del año pasado.

Según el parte médico, Valle debe tomar dos sesiones diarias de terapia con equipos y personal especializado para recuperarse de su lesión. Por ello, un juez ordenó que Valle sea trasladado al Centro para las terapias.

La medida se adopta debido a que la Agencia Metropolitana de Tránsito no cuenta con el equipamiento necesario para su recuperación, y establece además que el equipo médico deberá entregar informes cada cinco días sobre su evolución.

El traslado no significa que se encuentre en libertad, pues durante los 20 días que dura la prisión no puede entrenar con Liga de Quito o realizar otras actividades.