IDV vs. Universidad Católica y El Nacional vs. Emelec, en la cancha de Teleamazonas

Claudio Spinelli es el goleador de Independiente del Valle. Los rayados reciben a Universidad Católica, en la cancha de Teleamazonas.

La fecha cinco del Campeonato Nacional llega el fin de semana con partidos vibrantes, que usted podrá mirar en la cancha de Teleamazonas. Independiente vs. Universidad Católica y El Nacional vs. Emelec, por esta señal.

El sábado 8 de noviembre del 2025, a las 16:15, se iniciará la transmisión del juego entre Independiente del Valle y Universidad Católica. Este es un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos. IDV busca la corona y quiere un nuevo triunfo que lo acerque. Católica busca la clasificación a la Copa Libertadores.

En cambio, el domingo 9, El Nacional recibirá a Emelec, por el hexagonal dos del Campeonato local. La transmisión comenzará a las 15:15. Los criollos confían en el talento ofensivo de su goleador Djorkaef Reasco para imponerse.

Djorkaef Reasco celebra uno de sus goles en el partido entre El Nacional y Aucas. API

Independiente del Valle ganó los tres partidos que disputó en el hexagonal. Aún tiene pendiente por jugar el partido de la jornada tres ante Liga Deportiva Universitaria. Los 'rayados' vencieron a Barcelona, por 3-0; a Orense, por 2-1 y a Libertad, por 3-1, mostrando su supremacía.

Universidad Católica llega al juego tras haber empatado, sobre la hora, ante Barcelona, en la fecha cuatro. El partido se jugó en la cancha de IDV y fue transmitido por Teleamazonas. Los 'camarattas' aún no logran ganar en el hexagonal final del título. IDV tiene 73 puntos y Católica, 52.