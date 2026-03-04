Drástica sanción para Mateo Maccari, de Deportivo Cuenca, tras la agresión a Johan García

El volante argentino de Deportivo Cuenca, Mateo Maccari, recibió cinco partidos de suspensión, tras la expulsión sufrida ante Barcelona, luego de la infracción que le produjo una grave lesión a Johan García, uno de los juveniles de Barcelona.

Según el informe de la LigaPro, a Maccari se le aplica la sanción debido a que “produce lesión que imposibilita al adversario actuar por más de treinta días”. García ya fue operado en Guayaquil y según el departamento médico del equipo torero tendrá un tiempo de recuperación

Tras esta suspensión, el volante del 'Expreso Austral' estará habilitado para actuar con su equipo en el torneo nacional en la Fecha 8, cuando los 'morlacos' reciban a Independiente del Valle. El jugador también se puso a las órdenes de García para apoyarlo en lo que necesite en el tiempo de recuperación.

El entrenador Jorge Célico respaldó al jugador por todas las críticas que ha recibido desde el momento de la polémica acción.