Entre tres y cuatro meses tomará la recuperación de Johan García de Barcelona, tras intervención

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al Barcelona S.C por la 2da fecha del campeonato nacional del futbol liga Ecuabet.foto api/Boris Romoleroux

El volante de Barcelona, Johan García, fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de Guayaquil este lunes 2 de marzo de 2026. El jugador sufrió una fractura de peroné en su pierna izquierda. La lesión ocurrió a los 8 minutos del partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, por la fecha 2 de la LigaPro Serie A 2026.

Barcelona difundió un comunicado oficial confirmando la gravedad de la lesión tras los estudios médicos realizados. Luiggi Machiavello, de comunicación, anunció: "El jugador fue intervenido la mañana de hoy, la operación fue todo un éxito, va a estar unos días en la clínica, y en los medios oficiales se daría a conocer cuál será la planificación para su recuperación".

Barcelona expresó en su comunicado, el respaldo al futbolista, de 17 años, y le deseó una pronta recuperación. El juvenil había sido sustituido en camilla durante el encuentro, con evidentes signos de dolor tras una fuerte entrada.

La lesión del volante ocurrió tras una disputa del balón con el mediocampista argentino de Deportivo Cuenca, Mateo Maccari. El árbitro, Anthony Díaz, mostró la tarjeta amarilla, pero tras la revisión en el VAR, le exhibió la tarjeta roja directa.

Barcelona confirmó en otro comunicado que, tras la intervención, el jugador permanecerá algunos días en observación clínica antes de iniciar la rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico torero.

García será una baja sensible en el equipo dirigido por César Farías en el arranque de la temporada 2026. El mediocampista había sumado minutos en los primeros compromisos y mostraba condiciones prometedoras, siendo seguido por varios mercados internacionales. El tiempo exacto de recuperación se definirá tras evaluar la evolución postoperatoria.