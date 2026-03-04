Depotivo Cuenca va por cupo a fase grupos de Sudamericana ante debutante Libertad

El Deportivo Cuenca saldrá hoy a su quinta participación en Copa Sudamericana y por el billete a la fase de Grupos, comandado por el argentino David González, en el enfrentamiento contra el Libertad de Loja, debutante absoluto en el torneo.

La disputa entre ecuatorianos será en partido único en el estadio Alejandro Serrano, de Cuenca, donde actúa de local el equipo del centrocampista González, que el pasado domingo derrotó 2-1 a Barcelona, de Guayaquil, con goles precisamente de González y de su compatriota Nicolás Leguizamón.

El triunfo resultó decisivo, pues el Deportivo Cuenca jugó con un hombre menos, desde los 9 minutos, por la expulsión del centrocampista argentino Mateo Maccari, pues en la primera fecha había perdido por 1-0 ante Delfín.

El 'Expreso Austral', como también le dicen al Cuenca, además de González y Leguizamón, contará con sus compatriotas, el portero Facundo Ferrero, los defensas Santiago Postel y Patricio Boolsen; los centrocampistas Lucas Mancinelli, Maccari y el atacante Germán Rivero.

González, de 22 años, está cedido a préstamo desde el Racing argentino y en dos fechas se ha convertido en una figura determinante en el funcionamiento del cuadro dirigido por el también argentino Jorge Célico.

Por su parte el equipo libertario, que desde la temporada pasada decidió no contratar refuerzos extranjeros, saldrá invicto en el torneo local después del triunfo por 1-0 sobre el Manta y del empate 1-1 el sábado pasado a domicilio de Leones del Norte.

Si bien, Libertad tendrá su primer partido de carácter internacional, frente al Expreso Austral mantiene una superioridad en los enfrentamientos por la liga profesional ecuatoriana, con tres triunfos, un empate y una derrota, bajo la dirección técnica del ecuatoriano Juan Carlos León.

Entre los jugadores cuya experiencia los destaca en el cuadro del técnico León, aparecerán el portero David Cabezas, el defensa Elvis Patta, los centrocampistas Iván Zambrano y Gabriel Cortéz; los atacantes Vilington Branda y Antony Chére.

El partido se disputará desde las 21:00 horas local con el arbitraje del argentino Yael Falcon y la asistencia desde el VAR de su compatriota Nicolás Lamolina.